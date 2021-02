Mariborčani v Tivoliju potrdili prvo mesto!

V zadnjem krogu rednega 1. DOL za moške je bilo najbolj vroče v Tivoliju, saj je obračun med ACH Volleyjem in Merkur Mariborom odločala o prvem mestu. Po pravi odbojkarski poslastici, kjer so odločale malenkosti, se je na koncu bolj smejalo gostom, saj so verižne državne prvake premagali s 3:1 v nizih in si zagotovili prvo mesto po rednem delu.