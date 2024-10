Mariborčanke v igri za prvo lovoriko

Po vzoru tovrstnega pokalnega tekmovanja v najmočnejših odbojkarskih ligah se je tudi organizacija MEVZA odločila organizirati Superpokal, ki ga bo kot prvi gostil Odbojkarski klub OTP Banka Branik.

Na turnirju bodo sodelovali aktualni prvaki ali podprvaki iz štirih držav: Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Severne sosede bo zastopal prvak TI-Volley Innsbruck, iz Madžarske prihaja prvak Vasas Obuda Budapest, Hrvaško bo zastopal podprvak OK Dinamo Zagreb in slovenske barve OK OTP Banka Branik. Vloga favoritov pripada Madžarkam, ki igrajo tudi v ligi prvakinj.

Tridnevno tekmovanje se začenja danes s tekmo med madžarsko in avstrijsko zasedbo, ob 18. uri pa se bodo gostiteljice pomerile z Zagrebčankami.