Uradno: Metod Ropret ostaja na čelu OZS

Ropret je v osmih letih dela kot predsednik OZS zabeležil vrsto reprezentančnih uspehov, moška ekipa je na evropskih prvenstvih osvojila dve srebrni kolajni, z uspehi so se izkazala dekleta v mlajših kategorijah.

"Moje napovedi leta 2012 so bile pogumne. Nekatere sem uresničil oziroma še presegel, nekaterih ne. Zelo malo je bilo tistih, ki so verjeli, da lahko na velikih tekmovanjih osvojimo kolajno, mi smo pri moških osvojili kar dve. Dosegli smo cel kup drugih uspehov, uspešno organizirali številna tekmovanja na čelu z moškim evropskim prvenstvom, uspelo nam je stabilizirati tudi finančno stanje. Nimamo več nobenega kredita, celo varčujemo za čase, ko mogoče stanje ne bo več tako rožnato," je po izvolitvi dejal Ropret, ki se je delegatom zahvalil, da so ga podprli tudi leta 2017, ko finančnih načrtov niso izpolnili, a ne po svoji krivdi.

"Marsikaj se nam je podrlo, ko se uvrstili v ligo narodov in potem neupravičeno ostali brez nje. Tudi finančno, a smo tudi po zaslugi organizacije lanskega evropskega prvenstva izplavali iz nemirnih morja. Hvala vsem, ki so pri tem pomagali, predvsem pa hvala vsem odbojkarskim delavcem, ki so mi tudi po težkem letu 2017 še naprej zaupali," je ponosen na svoje in tudi delo vseh odbojkarskih delavcev v Slovenije novi, stari predsednik.

Brezovčan je sicer pred časom napovedoval, da se bo poslovil po olimpijskih igrah, bil je prepričan, da se bo Slovenija v Tokio uvrstila, ker se ni, pa je očitno spremenil odločitev.

"Tekmovalno rečeno je res, da tega cilja nismo izpolnili, a sem prepričan, da ga še bomo. To pa zagotovo ni glavni razlog, da sem spet kandidiral. Glavni razlog za to, da ostajam na čelo OZS, je to, da sem zaznal kemijo med reprezentanti, klubi, mediji in nami. Leta 2012 se v odbojki ni poročalo, zdaj smo postali prepoznaven šport. Take kemije v našem športu še ni bilo, lahko le izrazim upanje, da se bo nadaljevala."

"Marsikateri cilj smo izpolnili, organizirali evropsko prvenstvo s plusom, dvignili na noge športno Slovenijo, prvič pridobili generalnega sponzorja oziroma medijskega partnerja za domačo ligo. Seveda pa imamo nove načrte, ki jih bomo v naslednjem mandatu poskušali izpolniti," je nadaljevanje garaškega dela napovedal Ropret, ki je potrditev svojega dela dobil tudi s tem, ko je bil edini kandidat.

