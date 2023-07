Slovenke še enkrat premagale Grkinje

Slovenske odbojkarice so dobile tudi drugo tekmo proti Grčiji, ki sta jo reprezentanci v Hočah odigrali v sklopu priprav na evropsko prvenstvo. Potem ko so bila slovenska dekleta včeraj boljša s 3:0, so danes slavila s 3:1 (22, -24, 18, 25).

Slovenske in grške odbojkarice so se najprej štirikrat srečale v Pireju, tokrat pa niz pripravljalnih srečanj poteka v Hočah. Slovenski selektor Marco Bonitta na prvi tekmi ni mogel računati na Niko Milošič in Mašo Pucelj, ki sta se z mladinsko reprezentanco pripravljali na OFEM ter na Seleno Leban, ki ima zdravstvene težave, tokrat pa se je članski izbrani vrsti namesto Mije Šiftar priključila Pucljeva. Ob njej so tekmo začele podajalka Eva Pogačar, korektorica Eva Zatković, srednji blokerki Saša Planinšec in Naja Kukman, sprejemalki Maša Pucelj in Naja Boisa ter prosta igralka Anja Mazej.

V slovenski vrsti je z 18 točkami blestela prav Maša Pucelj, 16 jih je prispevala Zatkovićeva in 14 Sara Planinšec.

Slovenke in Grkinje se bodo spet srečale jutri ob 18. uri, četrto tekmo pa bomo v VŠD Hoče spremljali v soboto, prav tako ob 18. uri.

"Po šesti zaporedni tekmi z Grkinjami še vedno nismo doživele poraza, kar dobro vpliva na našo samozavest. Čakata nas še dve tekmi in upamo, da ju bomo uspešno odigrale. Vidi se, da že dobro poznamo nasprotnice. To se vidi tudi v igri, saj naredimo stvari, ki se jih dogovorimo," je po zmagi povedala Anja Mazej.

Eva Pogačar pa je dodala: "Danes smo odigrale drugo tekmo z Grkinjami. V igri se še vedno vidi, da se malo iščemo. Pozna se nam tudi utrjenosti, ampak mislim, da iz tekme v tekmo napredujemo. Imele smo zelo dober blok. Pred tekmo smo tudi pogledale video, trener pa nam je dal še nekaj napotkov za tekmo. Mislim, da smo se jih lepo držale. Preizkušale nove stvari, ki jih na prejšnjih tekmah še nismo ter tako tudi razširile svojo igro. Z zmago sem zelo zadovoljna."

