Slovenke dobile tekmice v boju za EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si bo nastop na evropskem prvenstvu leta 2026 skušala priigrati v boju z Izraelom in Estonijo. Prvi del kvalifikacij za EuroVolley bo avgusta, drugič pa se bodo reprezentance srečale prihodnje poletje, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice bodo pod vodstvom novega selektorja, Italijana Alessandra Oreficeja, reprezentančno sezono začele sredi maja z nastopi v zlati evropski ligi, v kateri se bodo merile z Estonijo, Ukrajino, Španijo, Češko, Švedsko in Slovaško.

V drugem delu bodo Slovenke, ki so v letu 2023 nastopile tako na evropskem prvenstvu kot v kvalifikacijah za olimpijske igre, odigrale še kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2026. Naša dekleta bodo igrala v skupini C, skupaj z Izraelom in Estonijo.

Prva tekma jih čaka 24. ali 25. avgusta v gosteh pri Izraelu oziroma na nevtralnih tleh, drugo tekmo pa bodo naša dekleta odigrala 28. ali 29. avgusta, ko se bodo pred domačimi navijači srečala z Estonkami. Drugi del kvalifikacij se bo odvijal prihodnje leto, ko v začetku avgusta Slovenke čaka še drugi obračun z Estonkami, z Izraelkami pa se bodo znova pomerile 6. avgusta 2025.

Slovenke bodo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo nastopile kot tretje nosilke, več točk na lestvici imajo le Nemke in Belgijke. Kvalifikacije se bodo sicer odvijale v sedmih skupinah, v okviru katerih si bodo nastop na EuroVolleyju 2026 priigrale vse zmagovalke ter še pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc.