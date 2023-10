Ni časa za počitek, Slovenci po novo zmago: Nismo še tam, kjer želimo biti

Slovenski odbojkarji bodo po treh zmagah nad Tunizijo, Turčijo in Finsko v sredo ob 3. uri po srednjeevropskem času četrto zmago olimpijskih kvalifikacij iskali proti Egiptu, ki je na drugi tekmi v Tokiu presenetil gostitelje. Slovenci bodo imeli v četrtek dan tekmovalnega počitka, nato pa sledijo odločilni obračuni. Z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev si olimpijske igre zagotovita dve prvo- in drugouvrščeni reprezentanci.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po treh tekmah olimpijskih kvalifikacij v Tokiu na vrhu skupine B. Tri tekme, tri zmage (Tunizija, Turčija, Finska) in en izgubljen niz. Z enakim izkupičkom ji sledijo Američani.

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo po pomembni torkovi zmagi nad Finsko znova na delu že v sredo v dopoldanskem lokalnem času, ko bodo odigrali še četrto zgodnjo tekmo v nizu. Na nasprotni strani jim bo stal Egipt, proti kateremu so znova papirnati favoriti, a opozorilo, da afriške reprezentance ne gre podcenjevati, je že prišlo. Občutili so ga Japonci, ki so zanesljivo povedli z 2:0, na koncu pa izgubili po tie-breaku. Egipčani imajo ob tej zmagi na računu še poraza z Američani in Srbi.

"Treba je razmišljati naprej, ker še nismo tam, kjer želimo biti," pravi Rok Možič. Foto: CEV "Vedeli smo, da ne bo enostavno. Tekma je bila spet ob 10. uri, kar nam očitno ne leži. Finci so igrali dobro, predvsem v drugem nizu so se zbudili, začeli uprizarjati neugodne udarce, floate in spine, mi nismo bili zbrani, kot bi morali biti. Sem pa vesel, da smo se v tretjem nizu prebudili, začeli igrati z veliko več energije, veliko pametneje, tako da smo na koncu zasluženo zmagali. Čestitke celotni ekipi, predvsem pa Urošu Planinšiču, ki je vstopil v igro v tretjem nizu, dal nekaj nove energije. Mislim, da nam bo ta širina zelo pomagala, ko Dejan Vinčić ne bo v formi. Pomembna zmaga, a je treba razmišljati naprej, ker še nismo tam, kjer želimo biti," je po zmagi nad Finsko in nadaljevanjem kvalifikacij dejal sprejemalec Slovenije Rok Možič.

Slovenci in Egipčani so se avgusta pomerili na pripravljalni tekmi v Mariboru, kjer so Slovenci zmagali s 3:1. Foto: OZS

Slovenska zasedba in Egipt sta se zadnjič srečala avgusta na pripravljalni tekmi v Mariboru, ko se je od igralske poti uradno poslovil dolgoletni nosilec, korektor Mitja Gasparini. Egipčani so takrat dobili prvi niz (30:28), naslednji trije in zmaga s 3:1 pa so pripadli Slovencem.

Po dnevu premora odločilni trojček v treh dneh

Slovenski odbojkarji bodo po sredini tekmi z Egiptom v četrtek prosti, nato pa v treh zaporednih dneh sledijo tri odločilne tekme. V petek ob 9. uri po srednjeevropskem času se bodo najverjetneje za prvo mesto merili z Američani, v soboto ob 12.25 z Japonci, v nedeljo ob 9. uri pa še s Srbi.

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Poljaki so za pomembno zmago premagali Kanado in so s tremi zmagami edini neporaženi v skupini C. Foto: CEV

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.

Olimpijske kvalifikacije, 4. krog Sreda, 4. oktober Lestvice:

