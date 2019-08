Slobodan Kovač novi selektor Srbije

Srbija si je na nedavno končanem turnirju v Bariju obetala zmago in vstopnico za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, a je na odločilni tekmi proti Italiji izgubila z gladkih 0:3 in ostala brez zastavljenega cilja.

To je tudi glavni razlog, da so se vodilni možje pri Odbojkarski zvezi Srbije legendi zahvalili za sodelovanje in predstavili zamenjavo. Tudi Kovač spada v tisto zlato generacijo, ki je leta 2000 v Sydneyju osvojila zlato olimpijsko medaljo.

Kovač je do zdaj vodil izbrano vrsto Irana, med letoma 2017 in 2018 pa tudi Slovenijo, ki jo je popeljal do zmage v drugem kakovostnem razredu svetovne lige in ji zagotovil prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

Preberite še: