Sara Najdič do dvojne krone

Ekipa Fatum Nyiregyhaza je novi madžarski prvak. Do šestega naslova so Sara Najdič in soigralke prišle brez boja, saj so imele nasprotnice v finalu, odbojkarice BRSE, kjer igra tudi Tina Grudina, hude težave s koronavirusom, organizatorjem pa ni preostalo drugega, kot da zmago dodelijo Fatumu. Ta je v tej sezoni pobral vse, saj je pred tem zmagal tudi v pokalnem tekmovanju.