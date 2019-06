Prva velika okrepitev za Calcit Volley: vrača se Jan Brulec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Brulec je v preteklosti že igral za Kamnik in se z njim razveselil dveh pokalnih lovorik. Foto: Vid Ponikvar

Odbojkarji Calcit Volleyja nameravajo pred prihajajočo sezono, ko bodo ob domačih prvenstvih in srednjeevropski ligi znova zaigrali tudi v pokalu CEV Challenge, močno okrepiti svoje vrste. Po letu dni so v svoje vrste znova zvabili organizatorja igre Jana Brulca.

Brulec je oranžni dres za Calcitovega v svoji karieri nekajkrat že zamenjal. Kamničani so si tokrat zagotovili, da bo pri njih ostal vsaj nadaljnji dve sezoni. Izkušeni sedemindvajsetletni podajalec je v preteklosti že odigral ključno vlogo pri Calcitu in se z njimi dvakrat veselil naslova pokalnih prvakov.

"Vesel sem, da smo se s Calcitom uspeli dogovoriti za sodelovanje. V Kamniku sem se vedno počutil zelo dobro, po dolgih letih smo uspeli osvojiti tudi dva pokalna naslova, zato je bil takrat čas za korak naprej in selitev k ACH Volleyu. Tam pa sem imel v dveh letih zelo mešane občutke, zato tudi nisem zmogel pokazati vsega, česar sem sposoben. Kljub vsemu smo uspeli osvojiti pet lovorik, kar je konec koncev tudi edino, kar šteje. Skratka vesel sem, da sem se vrnil in veselim se naslednje sezone," je ob povratku v Kamnik povedal izkušeni Žužemberčan.

"O ciljih je zaenkrat še težko govoriti, lažje bo, ko bo ekipa dokončno sestavljena, zagotovo pa so moji osebni cilji zelo visoki. Vsekakor si želim vsaj ponoviti lansko sezono in rezultate poizkusiti še izboljšati. Najbolj pomembno bo, da ustvarimo dobro kemijo v garderobi, kar se bo potem zagotovo odražalo tudi na treningih in tekmah," je še med vrsticami oster boj svojemu zdaj še nekdanjemu delodajalcu napovedal Brulec.