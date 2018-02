OZS posebna nagrada - Ljubljana gostila najboljši turnir na mivki

najboljši turnir v odbojki na mivki v letu 2017

Po oceni CEV so ljubitelji športa in odbojke na mivki najbolj uživali v dogajanju na turnirju evropske serije CEV Masters, ki je julija potekala v Ljubljani. Sočasno s turnirjem najvišje evropske ravni smo v središču prestolnice lahko spremljali še ženski CEV Satellite turnir in zaključne boje državnih prvenstev za mlade, na igriščih športnega parka Ludus v Črnučah pa so se odvijale še kvalifikacije za olimpijske igre mladih.

Odbojkarska zveza Slovenije je tako prejela posebno nagrado za najbolje načrtovano, izvedeno in komunicirano dogajanje na prizorišču turnirja, CEV pa je OZS namenila tudi simbolično denarno nagrado.