Osma ligaška tekma in še osma zmaga ACH-ja

Odbojkarji ACH Volleyja so dva dni po zmagi v ligi prvakov proti powervolleys Düren v domačem prvenstvu brez težav slavili še osmič in premagali Črnuče. Čeprav je gostujoči strateg Radovan Gačič odpočil nekatere nosilce, zmaga letos najboljše ekipe v 1. DOL za moške nikoli ni bila ogrožena.

Po izenačenem začetku in vodstvu domačih z 12:10 se je tehtnica hitro prevesila na stran gostov, ki so z delnim izidom 8:0 stvari postavili na svoje mesto. Do konca niza so zadržali šest točk naskoka, v drugem pa potrpežljivo višali prednost, ki je na polovici niza znašala 12:6. Pravega odgovora na gostujočo igro Črnučani niso imeli, čeprav so nekoliko umirili nalet gostov. Razlika je ob koncu niza vseeno znašala devet točk po dveh zaporednih točkah Črtomirja Bošnjaka.

Tudi v tretjem nizu so gosti po delnem izidu 6:1 hitro prišli do vodstva s šestimi točkami (13:7). Četudi so se domači dvakrat približali na vsega tri točke, so odbojkarji ACH dokaj zanesljivo nadzorovali dogajanje na parketu črnuške dvorane in ostajajo pri vsega eni oddani točki v letošnjem DP. Pri domačih je 12 točk, od tega tri bloke, dosegel Jaka Sešek, pri gostih pa se je s prav tako 12 točkami in tremi bloki izkazal Danijel Koncilja.

1. DOL za moške, 8. krog Petek, 18. november:

Črnuče : ACH Volley 0:3 (-19, -16, -17)



Sobota, 19. november:

18.00 Panvita Pomgrad - Merkur Maribor

19.00 Salonit Anhovo - Hiša na kolesih Triglav

19.00 Fužinar Sij Metal - Calcit Volley