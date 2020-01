Jan Kozamernik prvi, ki mu je to uspelo

Po božično-novoletnem premoru, ko je večina najboljših odbojkarjev lovila olimpijske sanje, so klubska tekmovanja po Evropi in drugje po svetu že v polnem teku. Za najbolj odmevno zmago v minulem tednu je poskrbel Jan Kozamernik, ki je z Milanom v italijanskem prvenstvu šokiral vodilno Lube Civitanovo in na najlepši možen način vstopil v leto 2020. Slovenski reprezentant je pri zmagi s 3:2 dosegel štiri točke, Milano pa je prekinil niz 14 zaporednih zmag italijanskih prvakov.

Kozamernik je uspeh proti vodilnim v nedeljo dopolnil še z gladko zmago in odlično predstavo (10 točk) proti Ravenni Janija Kovačiča in ostal v stiku z vodilno četverico. Milano ima na petem mestu le tri točke manj kot drugouvrščena Perugia, razred zase je še vedno Lube.

Odličen vstop v leto 2020 je tudi za Klemnom Čebuljem, ki je s Trentinom v žep pospravil dve zmagi. Korošec je obe tekmi odigral v celoti in dosegel 10 in 11 točk. Na Poljskem sta Dejan Vinčić in Alen Pajenk s Czarnijem ugnala močni Gdansk, Tonček Štern pa je kljub novim 17 točkam vnovič izgubil in ostaja brez zmage. To je bil že 15. zaporedni poraz njegovega Bydgoszcza.

Koncilja najučinkovitejši igralec minulega tedna

Za Gregorjem Ropretom in Nantesom je odličen teden. Foto: Grega Valančič / Sportida

V Franciji je navdušila ekipa Gregorja Ropreta. Nantes je ugnal tako Sete kot Chaumont in se z repa lestvice povzpel na mesto, ki vodi v končnico. Ropret je v celoti odigral obe tekmi in skupaj dosegel devet točk. Danijel Koncilja je s Cannesom izgubil obe tekmi, a zablestel proti Rennesu in dosegel 18 točk. Vseeno je bila njegova odlična individualna predstava premalo za slavje.

Na Japonskem se nadaljuje kriza Nagoje. Tudi vrnitev v ekipo Mitje Gasparinija ni pomagala. Nagoja je izgubila še tretjič zapored in vse bolj zaostaja za mesti, ki vodijo v končnico. Omenimo še Sašo Štalekarja in Žigo Šterna. Prvi je pri zmagi njegovega Tirola v Nemčiji dosegel 14 točk, kar šest z blokom, Štern pa je Iraklisu v Grčiji nasul 15 točk.

Darja Eržen je razžalostila Moniko Potokar. Foto: Aleš Oblak

Pri dekletih Iza Mlakar na dveh tekmah Novare ni dobila priložnosti. Lana Ščuka je igrala veliko in bila s Pomijem polovično uspešna. V Grčiji je bil na sporedu slovenski obračun, ki je gladko s 3:0 pripadel Paoku. Darja Eržen je pri zmagi nad Moniko Potokar dosegla 15 točk, Grosupeljčanka pa prav tako. V leto 2020 je na Poljskem z zmago vstopila Eva Mori, v Romuniji pa odlična Tina Grudina z dvema.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Monza : Trentino 0:3 11 točk - 1 as, 2 bloka; 38% napad (8/21) Italija, 1. liga Trentino : Vibo Valentia 3:1 10 točk - 1 blok; 50% napad (9/18) Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Lube Civitanova : Milano 2:3 4 točke - 1 blok; 38% napad (3/8) Italija, 1. liga Milano : Ravenna 3:0 10 točk - 3 bloki; 88% napad (7/8) Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Sora 3:2 53% sprejem, 35% idealni (17 sprejetih žog, 1 napaka) Italija, 1. liga Milano : Ravenna 3:0 59% sprejem, 24% idealni (17 sprejetih žog, 2 napaki) Dane Mijatović (Brescia) Italijanski pokal A2/A3, četrtfinale Ortona : Brescia 0:3 5 točk - 2 bloka; 75% napad (3/4) Italija, 2. liga Mondovi : Brescia 3:2 6 točk - 2 bloka; 57% napad (4/7) Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Gdansk 3:2 0 točk; 0% napad (0/2) Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Gdansk 3:2 5 točk - 2 bloka; 33% napad (2/6) Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Varšava : Bydgoszcz 3:0 17 točk - 1 as, 2 bloka; 41% napad (14/34) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : Suntory Sunbirds 1:3 1 točka; 50% napad (1/2) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Cannes : Rennes 1:3 18 točk - 2 asa, 5 blokov; 61% napad (11/18) Francija, 1. liga Sete : Cannes 3:1 6 točk - 1 as, 3 bloki; 50% napad (2/4) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nantes : Sete 3:1 5 točk - 1 as, 3 bloki; 33% napad (1/3) Francija, 1. liga Nantes : Chaumont 3:0 4 točk - 1 as; 100% napad (3/3) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Ajaccio : Narbonne 3:1 0 točk; trikrat je serviral. Francija, 1. liga Narbonne : Montpellier 1:3 0 točk; dvakrat je serviral. Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Nemčija, 1. liga Rottenburg : Hypo Tirol 1:3 14 točk - 6 blokov; 57% napad (8/14) Nemčija, 1. liga Hypo Tirol - Herrsching (20.1.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga Düren : United Volleys 3:2 63% sprejem, 26% idealni (19 sprejetih žog, 0 napak) Nemčija, 1. liga United Volleys : Eltmann 3:0 62% sprejem, 8% idealni (13 sprejetih žog, 0 napak) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Graz : Zadruga 2:3 11 točk - 2 bloka; 56% napad (9/16) Liga MEVZA Mladost : Zadruga 3:0 7 točk; 33% napad (7/21) Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Graz : Zadruga 2:3 0 točk; 0% napad (0/3) Liga MEVZA Mladost : Zadruga 3:0 0 točk; 0% napad (0/3) Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Iraklis : Foinikas Syros 0:3 15 točk - 1 as; 58% napad (14/24)

Ženske: