Pomemben večer za Slovence: intenzivno in čustveno bo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca, ki je v lanski sezoni lige narodov končala na visokem četrtem mestu, je po osmih tekmah Lige narodov in zgolj treh zmagah na spodnjem delu lestvice. Srbi imajo na računu zmago več, a tudi oni niso na mestih, ki vodijo na zaključni turnir. Zadnjo vstopnico trenutno drži Iran, ki je v torek presenetljivo premagal gostitelje turnirja Poljake in je pri petih zmagah.

Slovenci zvečer nujno potrebujejo zmago. Prvič v letošnji izvedbi lige narodov bodo nastopili v na papirju najmočnejši postavi, selektor Mark Lebedew bo namreč prvič lahko računal tudi na pomembnega člena sprejema Klemna Čebulja.

Selektor Slovencev Mark Lebedew pričakuje intenzivno in čustveno tekmo. Foto: Volleyballworld

"Čaka nas zelo pomembna tekma za zaključni turnir. Težko bo, tako mi kot Srbi se borimo za osmerico. Srečali smo se že v pripravljalnem obdobju, takrat sem videl, da imajo fantje obeh reprezentanc zunaj igrišča zelo dober odnos, a na srečanju bo povsem drugačna zgodba. Pričakujem zelo intenzivno in čustveno tekmo. Upam, da bo dvorana polna, da bodo gledalci uživali," pred večernim srečanjem, ki se bo začelo ob 20. uri, razmišlja selektor Lebedew.

Slovenci in Srbi so se maja pomerili na dveh pripravljalnih tekmah, prvo je s 3:2 dobila četa črnogorskega stratega Igorja Kolakovića, ki je vodenje Srbov prevzel letos. Na drugi so s 4:0 zmagali Slovenci.

Gregor Ropret pred tekmo s Srbijo:

Tine Urnaut pred tekmo s Srbijo:

Že v četrtek nad Bolgare, v petek nad Iran

Večerna tekma bo prva od treh v treh zaporednih dneh za Slovence. Že v četrtek ob 17. uri jih čaka Bolgarija, ki je pri dnu lestvice, v petek ob 17. uri izjemno pomemben obračun z neposrednim tekmecem za zaključni turnir Iranom, v nedeljo ob 20. uri pa sledi še spopad s Poljaki.

Prvič v letošnji izvedbi lige narodov bo nastopil tudi Klemen Čebulj. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Osmerica v Bologno

Po nedeljskih tekmah bo jasno, katera osmerica si je zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew