V živo: izjemno zahtevno delo za ACH Volley

Ljubljanski odbojkarji so na prvi medsebojni tekmi v sezoni 2024/25 proti imenitni poljski ekipi v Tivoliju klonili z 1:3. Na preostalih dveh obračunih so prav tako izgubili, proti belgijskemu Greenyard Maaseiku z 2:3, proti nemškemu BR Volleys pa z 1:3.

Ljubljančani so z izjemo lige prvakov v preostalih tekmovanjih še nepremagljivi in so vodilni v domačem prvenstvu. Na začetku novega koledarskega leta pa jih že čaka prvi vrhunec sezone, in sicer finale pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo v Velenju pomerili z ekipo i-Vent Maribor.

Liga prvakov, 4. krog

Lestvica:

