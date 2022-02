Branilci naslova v Mariboru do zanesljive zmage

Odbojkarji mariborskega Merkurja tudi po peti tekmi skupine C lige prvakov ostajajo brez točke. Mariborčani so tokrat gostili poljsko ekipo Zaksa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ki je zmagala s 3:0 (19, 11, 21).

Štajerci so v skupini C, kjer sta poleg Poljakov, ki so lani osvojili naslov evropskega prvaka, še Lube Civitanova in Novosibirsk, na zadnjem mestu. Tudi po peti tekmi ostajajo brez točke in tudi brez osvojenega niza.

"To je ena najboljših poljskih in evropskih ekip, v kateri igrajo poljski reprezentanti in tudi dva reprezentanta ZDA. Ekipo spoštujemo, a se ne bojimo in v takšni tekmi moramo uživati in dati na igrišču vse od sebe, ker takšne tekme ne igraš vsak dan," je pred tekmo dejal trener domačih Sebastijan Škorc.

Toda Poljaki gostiteljem niso pustili veliko veselja, le v prvi polovici prvega in dobršen del tretjega niza so Mariborčani držali korak s tekmeci, sicer pa je bila tekma ves čas na strani favoritov.

V prvem nizu so Mariborčani dobro začeli in držali korak s favoriziranimi Poljaki, sredi niza pa so gosti prvič povedli za štiri oziroma pet točk (17:12), tehtnico pa dokončno nagnili na svojo stran le malce zatem, ko se je prednost še povečala. Niz so dobili s 25:19 po točki Aleksandra Sliwke.

Poljaki so v drugem nizu hitro prišli do vodstva s tremi točkami, v nadaljevanju pa Štajerce držali na varni razdalji, ki se je le še povečevala, poljska zasedba je namreč domačinom dovolila le enajst točk.

V tretjem nizu so Štajerci spet pokazali boljšo igro in vodili še s 13:10, sledil pa je niz šestih točk Poljakov, ki so prešli v vodstvo s 16:13, tega pa niso več izpustili iz rok.

Pri domačih je bil s 13 točkami najboljši Ahmed Ihbajri, pri gostih pa s 16 Kamil Semeniuk, ki je vpisal šest asov, skupaj pa so jih Poljaki dosegli devet - domači le dva.

Varovanci Sebastijana Škorca bodo zadnjo tekmo v ligi prvakov odigrali 16. februarja, ko bodo gostili Novosibirsk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Italijani na vrhu, čez dober teden prihajajo Rusi

Z enajstimi točkami s štirih tekem je na vrhu skupine Civitanova, Poljaki so drugi z desetimi točkami, Novosibirsk je tretji s tremi, Mariborčani pa v petih tekmah še niso vpisali točke. Naslednjo tekmo lige prvakov bodo odigrali v sredo, 16. februarja, ko bodo gostili Novosibirsk.