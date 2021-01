Kamničanke brez možnosti tudi proti Fenerbahčeju

Odbojkarice Calcita Volleyja so v ligi prvakov zabeležile še peti poraz. Na drugem turnirju so jih v Nantesu še drugič v ligi premagale igralke Fenerbahčeja iz Istanbula. Če so varovanke Aljoše Jemca na prvem turnirju novembra v Trevisu proti njim osvojile prvi niz v ligi prvakov, jim tokrat tega ni uspelo, izid tekme je bil 3:0 (13, 18, 20).

Če so varovanke Aljoše Jemca na prvem turnirju novembra v Trevisu proti Turkinjam osvojile prvi niz v ligi prvakov, jim tokrat tega ni uspelo. Po močni prevladi favoritinj v prvem, spodobnem odporu v drugem, so bile Kamničanke temu najbližje v tretjem, v katerem so v prvem delu celo vodile, sredi niza tudi 15:12, v končnici pa bile spet nemočne.

Kamničanke so tekmo začele s prevelikim spoštovanjem do tekmic, veliko število napak pa je Fenerbahče, ki tudi tokrat ni igral v najboljši zasedbi, tokrat je manjkala najučinkovitejša igralka prve medsebojne tekme, srbska reprezentantka Brankica Mihajlović, znal izkoristiti, povedel z 10:2 in niz mirno pripeljal do konca.

Zato pa so Slovenke začele bolje igrati v drugem nizu, ko so na začetku vodile, se držale do izida 11:13, nato pa tekmicam dovolile tri zaporedne točke, Turkinje pa prednosti niso več izpustile iz rok. V tretjem nizu so Slovenke dolgo časa vodile, kar nekajkrat za tri točke, po izidu 18:18 pa so osvojile še vsega dve točki.

Tokrat je bila s 24 točkami najučinkovitejša igralka obračuna Kubanka Melissa Vargas Abreu (v Trevisu proti Kamničankam ni igrala), v kamniški vrsti pa se je s 13 točkami najbolj izkazala Eva Zatković.

Calcit bo nastope v ligi prvakov sklenil v četrtek, ko se bo meril z Nantesom.