Slovenski odbojkarji zmleli Japonce in so streljaj od zgodovinskega uspeha

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po ponedeljkovem trilerju proti Američanom v predzadnji tekmi predtekmovanja Lige narodov povozila Japonsko s 3:0 v nizih. Z novo zmago so Slovenci naredili velik korak k napredovanju na zaključni turnir, na katerem bodo v soboto in nedeljo nastopile najboljše štiri izbrane vrste.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej vsaka ekipa v predtekmovanju odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na zaključnem turnirju, ki bo 26. in 27. junija.

Z novo zmago bi se še približali napredovanju

Prvo polfinalno vstopnico so si v ponedeljek zagotovili vodilni Brazilci, ki so po 13 tekmah pri 12 zmagah in zgolj enem porazu. Preboj v izločilne boje je uspel tudi Poljakom, v odličnem položaju pa je tudi trenutno tretja slovenska reprezentanca. Četa Alberta Giulianija je v ponedeljek po maratonu proti ZDA prišla do izjemno pomembne desete zmage, novo pa vknjižila dan pozneje proti Japonski, ki ni bila dorasel nasprotnik. V prvih dveh nizih je slovenska zasedba brez težav opravila s tekmec, ki je v tretjem nizu nudil odpor, a takrat slovenski selektor ni zaigral z najboljšo zasedbo.

"Zelo sem vesel zmage, saj smo v tretjem nizu vseskozi zaostajali. Mislim, da vsaj trikrat po tri točke, a smo se vsakič vrnili in to je zelo pomembno. Ne glede na to v kakšni postavi igramo, moramo vedno igrati na maksimumu, se boriti do konca in to smo zlasti v tretjem nizu tudi pokazali. V vsakem trenutku je za nas pomemben vsak igralec, zato sem res vesel, da smo zabeležili zelo pomembno zmago na poti do našega cilja," je po zmagi povedla kapetan Tine Urnaut.

"Reprezentanca Japonske je res dobra ekipa. So nepopustljivi v obrambi, tudi v napadu niso tehnično slabi, tako da smo zelo veseli te zmage. Zadovoljni smo tudi igralci, ki smo prišli s klopi, da smo dobili priložnost," je bil zadovoljen Matic Videčnik.

Z zmago manj so v igri za napredovanje še Srbi, medtem ko imajo Francozi in Rusi dve zmagi manj, a tudi tekmo manj.

Da bi bili povsem odvisni od sebe, morajo premagati tako Japonsko kot Bolgarijo. Foto: FIVB

Za konec predtekmovanja v sredo nad Bolgare

Predtekmovanje bodo Slovenci končali v sredo, ko se bodo ob 18. uri pomerili še z Bolgari. Po 15. krogu sledita dva dneva premora, nato pa konec tedna zaključni turnir najboljše četverice. Zadnji zmagovalci Lige narodov so Rusi.