Kamničanke po četrto srednjeevropsko lovoriko

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo ob 13. uri lovile četrto srednjeevropsko ligo in drugo lovoriko sezone – veselile so se v pokalu Slovenije. Kamničankam bo na Dunaju nasproti stala madžarska ekipa Vasas Obuda, ki je v polfinalu premagala drugo slovensko ekipo na zaključnem turnirju Nova KBM Maribor.

Kamničanke so redni del sezone v ligi MEVZA končale brez poraza in tudi branijo naslov, ki so ga osvojile leta 2020. Lani zaradi epidemije tekmovanja ni bilo. Do zdaj so lovoriko osvojile trikrat, v lovu na četrti naslov pa bodo morale premagati madžarski klub Vasas Obuda, ki je v sredinem polfinalu premagal Mariborčanke. Madžarke so redni del končale na drugem mestu.

Calcitovke v sredo proti avtsajdericam Post Schwechat niso navdušile, gostiteljice so strle šele po petih nizih.

Avstrijke se bodo v današnji tekmi pomerile z Novo KBM Branik.

Liga MEVZA, zaključni turnir, ženske (Dunaj, Posthalle) Finale Četrtek, 24. februar

13.00 Vasas Obuda - Calcit Volley Tekma za 3. mesto Četrtek, 24. februar

10.30 Nova KBM Branik Maribor - Post Schwechat

Preberite še: