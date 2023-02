Začenja se boj za veliki finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V polfinalu lige MEVZA bodo prvi na parket stopili odbojkarji Merkur Maribora in ACH Volleyja Ljubljana, ki bodo uvodni polfinalni obračun igrali danes v mariborski dvorani Tabor. SK Zadruga Aich/Dob in tretji slovenski predstavnik, Calcit Volley, se bosta v četrtek najprej merila na avstrijskih tleh, nato pa bodo Kamničani svoje tekmece gostili 1. marca. Na prvi marčevski dan bo na sporedu tudi povratni obračun med ACH Volleyjem Ljubljana in Merkur Mariborom.