Na Slovaškem potrebujejo zmago

Nova KBM Branik se bo 6. krogu lige MEVZA mudila na Slovaškem, kjer proti Strabagu lovila zmago, ki jo nujno potrebuje, če želijo ostati v boju za uvrstitev na zaključni turnir. Slovenske prvakinje so do zdaj na treh tekmah dvakrat zmagale in enkrat izgubile.