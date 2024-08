Slovenke začenjajo kvalifikacijski izziv: Če držimo svojo igro, rezultat ne bi smel biti težava

Slovenske odbojkarice so reprezentančno sezono začele z nastopi v Zlati evropski ligi, pred njimi pa je zdaj že novi izziv, kvalifikacije za EuroVolley, ki ga bodo leta 2026 skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. V prvem delu kvalifikacij varovanke italijanskega trenerja Alessandra Oreficeja čakata dva obračuna. Danes bodo gostile Izraelke, v četrtek še Estonke.

Slovenke so se z Estonkami v letošnji sezoni že srečale in bile na tekmi prvega kroga Zlate evropske lige od njih boljše s 3:0, z Izraelkami pa so se zadnjič merile leta 2019, prav tako v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, in slavile s 3:0. Izraelke, ki so v prvem krogu kvalifikacij gostovale v Estoniji in zmagale s 3:1, so tako bolj kot ne neznanka, a se po besedah selektorja Oreficeja v našem taboru s tem ne obremenjujejo preveč.

Orefice: Bolj pomembno to, da bomo mi igrali takšno odbojko, kot jo znamo

"Večino časa in dela smo namenili naši ekipi in naši igri, tekmicam se nismo preveč posvečali. Prav tako nismo imeli na voljo veliko posnetkov tekem Izraelk, vseeno pa smo jih nekaj le analizirali. Glede na videno je po mojem mnenju pomembneje to, da bomo mi igrali takšno odbojko, kot jo znamo. Od 15. julija smo trdo delali, naredili veliko in zrasli kot ekipa. Zdaj pa je čas, da stopimo na igrišče, uživamo v igri in proti Izraelu prikažemo svojo igro," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Italijan.

Slovenska sprejemalka Lorena Lorber Fijok se obeh tekem, ki ju bodo odigrale v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah, veseli in za uvod računa na zmago: "Zdaj gre zares, veselim se, da bomo lahko prikazale to, za kar smo mesec in pol garale. Pripravljamo se na Izrael, potem se bomo tudi na Estonijo. Mislim, da če držimo svojo igro in delamo to, kar smo delale zdaj na pripravah, rezultat ne bi smel biti problem."

Na koga računa Orefice?

Orefice bo imel na obračunih z Izraelom in Estonijo, ki se bosta začela ob 19. uri in ki si ju bo s tribun mogoče ogledati brezplačno, na voljo 13 odbojkaric, in sicer podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Evo Zatković in debitantko v članski izbrani vrsti Tani Jurič, sprejemalke Loreno Lorber Fijok, Mijo Šiftar in Seleno Leban, srednje blokerke Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac, Niko Milošič in Najo Kukman ter prosti igralki Anjo Mazej in Katjo Banko.

Slovenke bodo drugo tekmo odigrale v četrtek. Foto: Aleš Oblak/OZS

Drugi del kvalifikacij se bo odvijal med 2. in 10. avgustom prihodnje leto, ko se bodo Slovenke znova pomerile z Izraelkami in Estonkami. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija, ob njih pa še najboljše ekipe evropskega prvenstva 2023 – Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 1. krog Torek, 27. avgust, Športna dvorana Maksa Pečarja

19.00 Slovenija - Izrael

