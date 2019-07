Kdo je lahko premagal dvakratne evropske prvakinje?

V okviru projekta Postani športnik , ki želi približati šport mladim invalidom, se nadaljujejo različni dvoboji. Tokrat so morale članice ženske reprezentance odbojke sede za zmago čestitati združeni ekipi Slovenia United s Samom Miklavcem in Rokom Satlerjem na čelu.

Prvi dvoboj je bil tekaške narave: pomerila sta se najhitrejši Slovenec, nekdanji šprinter Matic Osovnikar, in paraatlet Sandi Novak, ki kljub slepoti dosega izvrstne rezultate v maratonu. Slavil je paraatlet.

Tokrat predstavljamo drugi obračun, in sicer dvoboj v odbojki sede. Pomerili sta se ženska reprezentanca odbojke sede in zasedba Slovenia United, ki sta jo okrepila tudi nekdanja asa Samo Miklavc in Rok Satler. Čeprav je odbojka sede za tiste, ki niso navajeni sedečega igranja, lahko velik izziv, je vseeno slavila ekipa športnikov neinvalidov Slovenia United. Tekma je bila kljub neugodnemu izidu za izbrano slovensko vrsto izvrstna priprava na evropsko prvenstvo v odbojki sede, ki se je včeraj končalo v Budimpešti. Slovenija je zasedla 5. mesto

Slovenia United : ženska reprezentanca odbojke sede (3:1)

Set: 25:21 Set: 22:25 Set: 21:25 Set: 24:26

NAPOVED TRETJEGA DVOBOJA:

V tretjem dvoboju bosta pred tarčo stopila strelka Živa Dvoršak, dvakratna nosilka olimpijskega odličja iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016, ter parastrelec Franc Pinter, ki lovi svoj osmi nastop na paralimpijskih igrah, kjer je osvojil že štiri kolajne.

Parastrelstvo, ki je paralimpijski šport od iger v Torontu leta 1976, je izjemen preizkus športnikove koordinacije, natančnosti, ravnotežja in psihološke trdnosti. Parastrelci in parastrelke so razdeljeni v dve kategoriji glede na vrsto invalidnosti. Parastrelstvo je najuspešnejši slovenski paralimpijski šport, ki se lahko pohvali z največjim številom kolajn z velikih tekmovanj. Na paralimpijskih igrah v Riu sta z zlato in srebrno kolajno razveselila Veselka Pevec in Gorazd Tiršek v kategoriji SH2, naša parastrelska vrsta pa je od leta 1996 na paralimpijskih igrah vsakič osvojila vsaj eno kolajno.

Ali ste uganili izid drugega dvoboja? Med vsemi, ki so pravilno napovedali zmago reprezentance odbojke sede, smo izžrebali srečne dobitnike, ki prejmejo bon v vrednosti 20 evrov. Vrednostni bon je mogoče vnovčiti v trgovinah Lidl Slovenija. Nagrajenci so: Nevenka Markizeti

Jože Klun

Zala Zajko

Olga Sakelšek

Urban Žnidaršič Čestitamo!

Poklon sedečih odbojkaric športnikom neinvalidom

Odbojka sede je za gledalce izjemno privlačna disciplina, saj je igra zelo dinamična. Po napetem dvoboju na URI Soča, ki je za gledalce minil kot v trenutku, sta se obe ekipi lahko samo poklonili druga drugi.

Kapetanka reprezentance odbojke sede Lena Gabršček je po izgubljenem dvoboju čestitala ekipi Slovenia United, ki je kljub težavam s posebnim premikanjem po tleh slavila zmago s tremi dobljenimi seti.

"Iskreno čestitam moštvu Slovenia United za super igro. Vidi se, da smo igrale proti samim profesionalcem. Malo bodo morali še povaditi, da ne bo toliko dvigovanja, drugače pa vse pohvale. Bili so vrhunski borci, pa tudi vzdušje na tekmi je bilo enkratno. Vesele smo, da so se odzvali povabilu Zveze za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskega komiteja," je povedala 25-letna kapetanka.

Rezultat je mogoče pripisati tudi dejstvu, da je reprezentanca odbojke sede v zadnjem času doživela veliko sprememb. "Nekaj igralk je nehalo igrati, imamo več mlajših, kar je zelo dobro, saj smo si vedno želele pomladiti ekipo. Ekipa se razvija, zato moramo še veliko delati, se pa dobro razumemo," je še dodala Lena Gabršček.

Odbojka sede precej hitrejša kot običajna odbojka Foto: Vid Ponikvar Odbojka sede je od leta 1980 priznana kot paralimpijski šport. Eno od pravil je, da se morajo igralci ves čas igralne akcije dotikati podlage s katerim koli delom telesa, ki sega od zadnjice do ramen. Odbojka sede zahteva manjše igrišče (10 m x 6 m) in nižjo mrežo, zato je igra precej hitrejša kot pri odbojki. Zmagovalna ekipa je tista, ki osvoji prve tri sete (za osvojitev seta je treba osvojiti 25 točk z najmanj dvema točkama prednosti). Odbojka sede je primerna za vsakogar, še posebej pa za osebe z amputacijami oziroma prirojenimi napakami spodnjih in zgornjih okončin ali poškodovanimi kolenskimi vezmi.

Prvič igrali in takoj slavili

Samo Miklavc, nekdanji reprezentant, ki je poleg preostalih petih soigralcev brez obotavljanja sprejel povabilo Zveze za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskega komiteja, je bil popolnoma navdušen nad igro, ki jo je "prvič videl in prvič igral. Igra je res naporna, bolela so me kolena in kolki, ampak mi je bilo zelo všeč. Nasprotnice popolnoma obvladajo vse odbojkarske prvine, so borbene in dobro povezane, da je tudi nas prevzel njihov izjemen timski duh. O tem športu in reprezentanci odbojke sede lahko povem samo pozitivne stvari. Iskreno jim čestitam, saj so res na visoki ravni".

Kot izkušen reprezentant je takoj ocenil, da imajo reprezentantke zelo resen pristop do svojih treningov, saj redno hodijo na evropska in svetovna tekmovanja ter na prijateljske tekme. "Tudi njihova trenerja in drugo strokovno osebje so na vrhunski ravni, zagotavljajo jim vso podporo in strokovno znanje, zato so tudi rezultati lahko tako dobri. Mislim, da smo oboji zelo uživali v tej tekmi," je še povedal Samo Miklavc, ki je lani prejel naslov za najboljšega trenerja leta 2018.

Kljub invalidnosti ji srce bije za odbojko

Foto: Vid Ponikvar

Lena Gabršček, ki se je rodila brez spodnjega dela levice, skozi šport živi svoje sanje. S športom je lažje premagala kakšno krizo, ki na neki točki verjetno doleti vsakega invalida. "Tisti, ki smo rojeni brez roke, imamo to krizo v najstništvu, ko se začenjamo bolj zavedati sebe. Zaradi športa je to obdobje malce lažje, ker se ti prek spoznavanja ljudi s podobnimi težavami odpre nov svet. Če se ukvarjaš s športom na tako visoki ravni, se moraš ljudem pač pokazati. Tako pokažeš, da si, kar si."

Svojo drugačnost je prvič začutila v srednji šoli

Foto: Vid Ponikvar

Lena se v otroštvu svoje invalidnosti ni zavedala, saj so imeli starši do nje enak vzgojni pristop kot do sestre. " V osnovni šoli se nikoli nisem počutila nič drugačne, tudi starši so me na tak način vzgajali. V srednji šoli sem prvič začutila svojo drugačnost, to je tudi takšno obdobje. Imela sem kar precej notranjih bojev in kriz. Z leti sicer odrasteš, je pa lažje s pomočjo športa."

Zdaj tudi pomaga paralimpijskemu komiteju pri promociji športa invalidov, tako da najmlajšim predstavlja svojo zgodbo in poskuša spreminjati dojemanje drugačnosti. "Paralimpijski šolski dnevi so zelo pozitiven projekt. Najprej otrokom pokažem roko, tako lahko drugačnost sprejmejo kot nekaj normalnega. Imam se za popolnoma enakovredno drugim. Tako so me vedno dojemali tudi drugi, ki so me navajeni takšne, kot sem. Včasih moja okolica kar pozabi, da sem brez roke, in se večkrat na ta račun tudi malce pošalimo."

Prepričana je, da je lažje, če to obrneš na šalo in drugim daš vedeti, da si odprt za vprašanja. "Če skrivaš, se ljudje začnejo umikati. Raje imam, da me vprašajo, kot da me samo gledajo na skrivaj."

Sicer Lena vse stvari opravi sama, saj je tudi navajena vse delati z eno roko. "Vozim avto na prestave, ker imam električno protezo, ki sem se je dobro privadila in sem zelo zadovoljna z njo. Nosim jo od mladih nog."

Splača se vztrajati pri športu

Foto: Vid Ponikvar

Prepričana je, da je za invalide zelo pomembno biti športno aktiven. Vsakemu invalidu svetuje, naj vztraja in se preizkusi v čim več športih, da poišče najustreznejšega zase.

"Res je pomembno, da delaš tisto, kar te veseli. Na začetku se je težko lotiti nove stvari, vendar se splača vztrajati in iti na nekaj prvih treningov. Z ekipo se ponavadi dobro ujameš, ne glede na to, kdo in s kakšno vrsto invalidnosti pride. Mislim, da je tako pri vsakem športu. Šport invalidov mi omogoča, da se lahko družim z ljudmi, ki so mi podobni, in z njimi delim podobne izkušnje. Posebej odbojka sede mi je dala toliko neverjetnih stvari, ki si jih drugače sploh ne bi mogla zamisliti. Potujem po svetu, spoznavam ljudi in sem pri tem še športno aktivna, kar je zelo dobro. Delam to, kar me zelo veseli," je povedala študentka psihologije, ki končuje magistrsko nalogo s področja športa invalidov.

Vrhunec: paralimpijske igre

Foto: Vid Ponikvar

Vrhunec njene kariere so bile paralimpijske igre v Riu de Janeiru. Odbojko sede je začela igrati, potem ko je njeno srce že bilo za običajno odbojko. Trenirala bo, dokler ji bo študentski status to omogočal.

"Začela sem s 14 leti. Na začetku mi je bilo mogoče težko, saj sem bila daleč najmlajša v ekipi. Naslednja najmlajša je bila deset let starejša od mene. Dokler bom študirala, bo usklajevanje s treningi preprosto. Punce, ki imajo družino, se veliko bolj trudijo. Vsaka minuta popoldne je zanje zelo dragocena." Treninge imajo namreč večinoma v Braslovčah, Ljubljani, Novi Gorici, kar dekletom iz oddaljenih krajev lahko vzame tudi sedem ur na dan.

Slovenska ženska članska reprezentanca odbojke sede Kapetanka: Lena Gabršček Suzana Ocepek Jana Ferjan Tija Vrhovnik Vesna Pogačar Klara Vrabič Senta Jeler Mira Jakin Selektor: Simon Božič Pomočnik selektorja: Branko Mihorko

Združena ekipa Slovenia United Rok Satler Samo Miklavc Katarina Bulc Nina Zdešar Marina Boženk Tadej Boženk

Slovenski parašportniki v lov na norme za Tokio 2020

Foto: Siol.net 16. poletne paralimpijske igre bo od 25. avgusta 2020 naprej gostila japonska prestolnica Tokio. Slovenske parašportnice in parašportniki so do zdaj osvojili 49 kolajn, v deželo vzhajajočega odhajajo po vsaj jubilejno 50. odličje.

Leti 2019 in 2020 sta namenjeni lovu na norme in kvote. Za uvrstitev v Tokio se borijo tudi naša ženska reprezentanca sedeče odbojke, slepi maratonec Sandi Novak in strelska legenda Franc Pinter Ančo.

