Najhitrejši Slovenec moral priznati zmago slepemu maratoncu

Dva atleta s povsem drugačno zgodbo sta združila moči za promocijo športa med mladimi invalidi, ki bi jim ukvarjanje s športom lahko močno izboljšalo kakovost življenja. Matic Osovnikar, nekdanji vrhunski atlet se je brez pomislekov odzval na povabilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja (ZŠIS-PK), ki skupaj s partnerjem Lidl Slovenija razvija projekt Postani športnik.

Naloga, ki so jo zadali Maticu, je bila posebej zanimiva - pomeriti se je moral s Sandijem Novakom, slepim maratoncem. Sandi teče z nekdanjim maratoncem Romanom Kejžarjem, ki je bil član slovenske odprave na olimpijskih igrah v Sydneyu 2000, Atenah 2004 in Pekingu 2008.

"Nisem vedel, kaj me čaka. Še dobro, sicer bi me preveč skrbelo, kako bom tekel z zavezanimi očmi," je po končanem dvoboju ves zadihan povedal Matic, ki je moral priznati zmago Sandiju Novaku. Ta ga je prehitel za celih 10 sekund.

Čestitke Sandiju, ki je odtekel enega svojih najboljši časov

Matic se je moral na tekmi v Kranju zelo potruditi, saj že sedem let ni tekmoval, pa še takrat je bila njegova disciplina tek na 100 in 200 metrov. Zdaj teče le rekreativno.

"Na teku sem se zelo potrudil. Sandiju sem postavil zelo visok cilj in mu res iskreno čestitam za zmago. Povedal mi je, da je odtekel enega svojih boljših časov," je Sandija iskreno pohvalil Matic, ki je prvič tekel z zatemnjenimi očmi: "Očala niso prepuščala nobene svetlobe, ki bi mi pomagala teči. Roman je zelo izkušen in me je zelo blago in natančno usmerjal na stezi. Tako sem se lahko ukvarjal samo s tehniko teka."

"Športnike invalide lahko samo občudujem"

Paraolimpijci na Matica Osovnikarja naredijo največji vtis prav na tovrstnih srečanjih, kot je bil ta v okviru projekta Postani športnik.

"Njihov odnos do športa je na enaki ravni, kot je bil moj v času profesionalne kariere. Ko pa k temu dodaš še Sandijevo zgodbo in pri tem upoštevaš še vse oteževalne okoliščine, s katerimi se morajo spopadati, jih začnem še bolj občudovati. Tudi oni so velik zgled športnikom invalidom in neinvalidom. Vesel sem, da imajo športniki invalidi možnost početi to, kar jih veseli. Če je to tekmovalni šport, je to samo pohvalno," je še dodal Matic Osovnikar.

"Tek z Maticem mi je bil res v veliko čast"

"Resnično mi je bilo v veliko čast, da sem se lahko pomeril z najhitrejšim Slovencem," je za zadovoljstvom povedal paraatlet Sandi Novak, ki ga z Maticem druži velika ljubezen do teka. Sandi med pripravami na maraton opravi tudi 16 treningov na teden, kar skupaj nanese od 120 do 170 kilometrov.

Prvi maraton že po treh letih po poškodbi

Potem ko je Sandi leta 2005 preživel hudo nesrečo, zaradi katere je oslepel, se je razmeroma hitro postavil na noge in že po treh letih odtekel svoj prvi maraton – Ljubljanski maraton, in sicer s časom 4:07:31.

"To je bila zame največja zmaga. Ponosen sem tudi na doseženo normo za Paraolimpijske igre Rio, ki sem ga v Dubaju odtekel v času 2:39:57, ter na maraton na Paraolimpijskih igrah v Riu, kjer sem dosegel osmo mesto s časom 3:02:36," kot po tekočem traku našteva vse podatke.

Sandi se trenutno intenzivno ukvarja s tem, da bi dosegel normo za Paraolimpijske igre Tokio 2020.

"Z malo več truda zmorem vse"

V svoje rezultate mora vložiti ogromno truda, ki si ga videči ljudje niti ne predstavljamo. "Najbolj me žene izboljšana samopodoba, da sem še vedno koristen. Sam sebi poskušam dokazati, da je vse mogoče, le z malo več truda in s pomočjo prijateljev ter tekaške ekipe. V moji ekipi so Roman Kejžar, Primož Černilec, Urban Jereb in Martin Pintar, včasih vskoči še Tone Kosmač. Veliko uspeha je odvisnega prav od tega, da imam ob sebi dobre ljudi," nam je povedal Sandi Novak, ki s svojim stanjem ne želi nikogar obremenjevati.

Roman Kejžar ga opiše kot zelo vztrajnega tekača, ki ga ni treba nič spodbujati. "Ravno nasprotno. Tudi ko predlagam kaj lažjega, se Sandi ne strinja. Ima red in je discipliniran, kar je recept za uspeh. Če greš na treningih prek točke, ko ne zmoreš več, boš tudi na maratonih zmogel," je povedal Roman Kejžar, ki skrbi tudi za tekaški del priprav paratriatlonca Alena Kobilice.

Ko bo Sandi končal tekmovalno kariero, bo verjetno začel svetovati mladim atletom, saj mu bodo njegove izkušnje pri tem v veliko pomoč.

Smisel življenja: šport

Šport je Sandija, ki je v mladosti treniral nogomet, postavil na noge in mu pomeni toliko kot življenje samo, zanj je šport smisel življenja. Vsem mladim s telesnim primanjkljajem sporoča, da s športom lahko veliko pridobijo: "Šport mladim ponuja veliko sprostitve in jim omogoča boljše učenje. S športom lahko močno izboljšajo svojo samopodobo in zdravje. Izboljšajo se odnosi med vrstniki, njihovi pogovori se obogatijo." Priznava pa, da bi mediji lahko športnikom invalidom posvečali več pozornosti, saj vložijo res ogromno truda v svoje rezultate.

Vse naredi sam, tudi dobre piškote

Sandi živi sam in tudi sam skrbi zase. To pomeni, da si sam pripravi popolno kosilo, saj je prehrana za njegov način življenja zelo pomembna. Rad si sam speče piškote, ki jih tudi Roman Kejžar pohvali, da so zelo dobri. Veliko lažje se znajde, ker je navajen vse stvari takoj odložiti na svoje mesto.

Znajde se tudi po središču mesta, ker Kranj pozna že od prej, ko je še videl. Po drugih mestih potrebuje veliko pomoči. Po domačih ulicah si pomaga z belo palico, ki jo je moral sprejeti v svoje življenje. "Dokler bele palice ne sprejmeš, to pomeni, da se še nisi sprijaznil s svojo slepoto."

Dneve pa preživlja v kranjskem centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Tam izdeluje predmete iz oblancev, ki jih naredi kar sam. "Kot izkušen mizar imam občutek za delo z obličem še vedno v prstih, tako da doma ročno pripravim oblance za izdelavo predmetov. V Koraku večkrat skuham kavo, zalijem rože in postorim še druge stvari."

Življenje ceni šele zdaj

Čeprav ne objokuje starih časov, ko je še videl, priznava, da se mora zdaj veliko bolj ukvarjati z organizacijo vsakodnevnega življenja, da vse izpelje tako, kot je treba. Naprej v življenje gleda z optimizmom, nazaj se ne ozira. Takšen je bil že prej. "Že prej nisem nikomur obrnil hrbta, vedno sem rad pomagal. Verjetno imam tudi zato še vedno širok krog prijateljev. Čeprav ne vidim, zdaj živim bolje. Saj sem znal živeti že prej, vendar življenja nisem cenil tako kot danes," nam je zaupal nekaj modrosti, do katerih je prišel po skoraj usodni nesreči.

Sandi Novak Preživel je hudo nesrečo leta 2005, zaradi katere je oslepel. Zdaj je eden od najhitrejših slepih maratoncev na svetu. 2008: Ljubljanski maraton – Sandijev prvi maraton po nesreči (4:07:31)

2016: maraton Dubaj ­– osvojena norma za nastop na POI Rio 2016 in osebni rekord (2:39:57)

2016: Paraolimpijske igre v Riu de Janeiru, 8. mesto (3:02:36)

Matic Osovnikar Slovenski rekorder v sprintu, zdaj zobozdravnik. Kariero končal julija 2012. 2004: Olimpijske igre Atene (20,47 s/200 m)

2007: Svetovno prvenstvo Osaka – slovenski rekord (10,13 s/100 m)

2008: Olimpijske igre Peking (100 m: 10, 24 s; 200 m: 20,95 s)

