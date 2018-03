Kazalo je na veliko senzacijo, nato pa so se Kamničani zbudili

1. DOL, moški, drugi del

Mariborčani so tekmo v Kamniku odlično odprli in dobili prva dva niza. Odlično jim je kazalo tudi v tretjem, ko so vodili že s 23:21 in bili le dve točki oddaljeni od velike senzacije. A domači se niso predali in po hudem boju praktično izgubljeno tekmo obrnili k sebi v prid.

Tretji niz so do dobili s 26:24, nato pa še dokaj gladko četrtega in petega ter osvojili novi dve točki. Hrabri Mariborčani, ki jih vodi nekdanji slovenski reprezentant Sebastijan Škorc, so se morali zadovoljiti z eno.

Modra skupina, 4. krog: Sobota, 24. marec:

Calcit Volley : Maribor 3:2 (-18, -20, 24, 18, 7)

Vidmar 25, Pereira 14; Detela 22, Crnjanski 19, Plesec 15



19.00 Panvita Pomgrad - ACH Volley

19.00 Salonit Anhovo - Hoče Lestvica:

1. ACH Volley 3 tekme - 13 točk

2. Calcit Volley 4 - 10

3. Salonit Anhovo 3 - 8

5. Panvita Pomgrad 3 - 7

2. Maribor 4 - 7

6. Hoče 3 - 0