ACH Volley: Nismo v dobrem položaju, a nič še ni izgubljeno

Odbojkarji ACH Volleyja so favorizirani Valsa Group Modeni, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, pretekli teden na domačem terenu vzeli niz, a zvezdniška zasedba z Earvinom N'Gapethom in Brunom na čelu ni pustila presenečenja in odpeljala zmago s 3:1 (18, -17, 16, 22).

Zdravstveni karton ljubljanskih odbojkarjev, ki so imeli v zadnjem času veliko težav, je mnogo boljši, kot je bil pred tednom dni. Bolezen je stvar preteklosti, ekipa se vrača v polni pogon, so sporočili iz kluba, ki bo pred sredinim obračunom v dvorani Palapanini opravil dva treninga, enega v današnjih večernih urah, drugega v sredo dopoldne.

"Kljub porazu na prvi medsebojni tekmi nismo obupali ali nehali verjeti v uvrstitev v polfinale pokala CEV. Za to bomo potrebovali najboljšo tekmo in morali izkoristiti njihov morebitni slab dan," pravi Radovan Gačič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Potrebovali bomo najboljšo tekmo"

"Kljub porazu na prvi medsebojni tekmi nismo obupali ali nehali verjeti v uvrstitev v polfinale pokala CEV. Za to bomo potrebovali najboljšo tekmo in morali izkoristiti njihov morebitni slab dan. Stanje v ekipi je mnogo boljše kot pred prvo tekmo, za nami je nekaj treningov, ki smo jih lahko oddelali s polno obremenitvijo, zato upamo na boljši odpor ACH Volleyja," je pred povratnim srečanjem v klubski mikrofon dejal trener Radovan Gačič.

"Tekma v Modeni bo zagotovo pravi preizkus za našo ekipo. Po porazu v Tivoliju nismo v ravno dobrem položaju, vendar ni še nič izgubljenega. Igrati moramo svojo najboljšo odbojko, biti potrpežljivi in bomo videli, kam nas bo to na koncu pripeljalo," je dodal Alen Šket.

Srečanje na terenu italijanske zasedbe se bo v sredo začelo ob 20.30.