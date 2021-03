Branilke naslova lov na finalno vstopnico odprle z zmago

Na uvodni polfinalni tekmi najmočnejše ženske odbojkarske lige so prvakinje iz Kamnika s 3:1 premagale novogoriški GEN-I Volley in si priigrale zaključno žogo za finale. Bolj vroče bi znalo biti na obračunu med Sip Šempetrom in Novo KBM Branikom.

Kamniške odbojkarice tudi po svoji tretji tekmi ostajajo le pri enem porazu na tekmah državnega prvenstva, tako kot na četrtfinalnih tekmah proti Ankaranu pa tudi tokrat niso posebej blestele, kar velja predvsem za sprejem. Praktično v vseh nizih so imele dobro obdobje serviranja, ko je odpovedal domači sprejem, to pa so znale izkoristiti in priti do zmage. Gostje so dosegle devet asov, z 20 točkami se je izkazala Olivera Kostić, tri manj je na drugi strani dosegla Lebanova, ki je v statistiko vpisala tudi štiri ase.