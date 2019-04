Kdo bo dvignil lovoriko za naslov slovenskih prvakinj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 20. uri bo v Novo Gorici na sporedu peta odločilna tekma finale serije 1. DOL za ženske. Aktualne prvakinje Nova KBM Branik so povedle že z 2:0 v zmagah, a so se Novogoričanke vrnile v igro in izsille peto tekmo. MAriborčnake lovijo že 16. naslov, goriške strele 4., prvega po letu 2008.