Še bo vroče: GEN-I Volley izsilil peto tekmo!

Kapetanka Tina Lipicer Samec in soigralke so osvojile Lukno in izsilile še peto tekmo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice GEN-I Volleyja so na četrti tekmi finala 1. DOL za dekleta gladko s 3:0 v nizih Novo KBM in serijo izenačile na 2:2. Odločilna peta tekma bo v petek (20.00) v Novi Gorici.

GEN-I Volley, ki je v finalni seriji zaostajal že z 0:2 v zmagah, je v prvem nizu povsem zasenčil aktualne prvakinje, ki so povsem odpovedale pri sprejemu, posledično pa tudi v napadu. Goriške strele so se sprehodile do uvodnega niza.

V drugem nizu so bankirke zaigrale bolje in vodile vse do izida 18:14. Sledil je izjemen prebrat goriških strel, ki so z delnim izidom 7:0 povedle z 21:18. V končnici niza smo spremljali napeto in izenačeno igro, na koncu pa so po napaki bankirk s 25:23 slavile Novogoričanke.

V tretjem nizi so gostje nadaljevale odlično igro, domače ljubljenke pa popustile in dopustile, da bomo ljubitelji odbojke spremljali še peto odločilno tekmo.

Kamničankam tretje mesto

Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile tretje mesto. Potem ko so na prvi tekmi SIP Šempeter strle šele po petih nizih, so na drugi tekmi malega finala slavile s 3:0 (21, 20, 15).

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Četrta tekma: Torek, 23. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 0:3 (-11, -23, -18) /2:2/

Poročilo s tekme Tretja tekma: Petek, 19. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 3:1 (21, 21, -24, 19) /1:2/

Blažič in Ščuka 19, Grudina 15; Mlakar 27, Bezsonova 21

Poročilo s tekme Druga tekma: Torek, 16. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 3:0 (13, 23, 10) /2:0/

Mlakar 18, Bezsonova 16, Sobočan 10; Ščuka 9, Lipicer Samec 6, Grudina 5 Prva tekma: Petek, 12. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-23, 15, -10, 23, -18) /0:1/

Lipicer Samec 20, Ščuka 16, Grudina 12; Mlakar 32, Sobočan 13, Pintar 12.

Poročilo s tekme Peta tekma: Petek, 26. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik



// - izid v zmagah; igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

Calcit Volley : SIP Šempeter 3:2 (-18, -26, 23, 14, 7) /1:0/ Druga tekma: Sreda, 17. april:

SIP Šempeter : Calcit Volley 0:3 (-21, -20, -15) /0:2/

// - izid v zmagah; igrale so na dve.