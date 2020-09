Šempetranke želijo ponoviti uspeh Grosuplja

S petkovima tekmama v Novi Gorici in Mariboru se začenja 3. krog 1. DOL za dekleta. SIP Šempeter jo želi po uvodnem porazu proti Kamniku zagosti GEN-I Volleyju. Goriške strele so ranljive, to so v prvem krogu pokazale odbojkarice ATK Grosuplja. Blestela ni niti Nova KBM Branik, ki se v prvem krogu mučil s Krimom in zmagala šele po petih nizih.