Dvoboj vodilnih v Grosupljem

Danes se bo v 3. krogu 1. DOL igralo v Grosupljem in Novi Gorici. Novinec ATK, trenutno vodilni na lestvici, bo gostil prav tako neporaženi Calcit Volley, v Novi Gorici pa bo na sporedu primorski derbi med GEN-I Volleyjem in Luko Koper. Nova KBM Branik bo v petek v Lukni gostila Šempeter, za konec kroga pa se bosta udarili še Ankaran in Formis.