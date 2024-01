Neporažene Kamničanke gostijo derbi

Odbojkarice čakajo tekme petega kroga drugega dela državnega prvenstva. V modri skupini se bodo ob 17.30 v derbiju kroga pomerile vodilne odbojkarice Calcit Volleyja, ki so na 18 tekmah 18-krat zmagale in izgubile le točko, ter članice drugega Nove KBM Branik. Nato v Kamniku sledi še moški derbi med Calcitom in ACH Volleyjem. Na Obali bodo Koprčanke pričakale Novogoričanke, Ankarančankam pa bodo nasproti stale tretje Šempetranke. V zeleni skupini se bo tekma med vodilnim Calcit Volleyjem II in ŽOK Šentvidom začela ob 18. uri, nato sledi srečanje med Visit Braslovče in OD Krim, zatem pa bodo odbojkarice tretjega Formisa gostile druge Grosupeljčanke.