Začenja se z derbijem začelja v Zrečah, modra skupina na delu v soboto

S tekmo med trenutno zadnjim Weiler Volley Zreče in predzadnjim Visit Braslovče se v zeleni skupini začenja četrti krog drugega dela državnega prvenstva. Preostale tekme tako modre skupine, ki je že uvrščena v četrtfinale, in zelene skupine, iz katere si bosta četrtfinalni vstopnici zagotovili prvo- in drugouvrščena ekipa, bodo v soboto. Vodilne Kamničanke bodo gostile tretje Šempetranke.