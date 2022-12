Okrepljene Mariborčanke pričakujejo Grosupeljčanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodno tekmo 11. kroga državnega odbojkarskega prvenstva bodo danes odigrale odbojkarice Nove KBM Branik, ki so se sredi tedna okrepile s povratnico na igriščih Izo Mlakar, in Grosupeljčanke. Vodilne Kamničanke bodo v soboto gostovale v Šempetru, vroče bo med sosedama na lestvici Gen-I Volley in Formis, zadnje krimovke, ki še nimajo zmage, pa bodo gostile Ankaran.