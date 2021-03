Mariborčani do pričakovane zmage, Kamničani odpihnili ACH

Odbojkarji Merkur Maribor so na uvodni tekmi polfinala 1. DOL za moške s 3:0 odpravili Salonit, za preboj v veliki finale potrebujejo le še eno zmago. Že v sredo so člani Calcit Volley nadigrali ACH Volley in po zmagi s 3:0 v nizih povedli v zmagah z 1:0.

Mariborčani so na gostovanju v dolini Soče prišli do gladke zmage, a še zdaleč niso imeli lahkega dela. Salonit se je prav v vseh nizih Štajercem dobro upiral, a je bil v končnicah premalo zbran, da bi lahko pripravil presenečenje, predvsem pa je izvajal premajhen pritisk na tekmečev sprejem.

Domači so sicer tekmo začeli z veliko spoštovanja do tekmeca, hitro zaostali z 2:5, a tudi hitro vzpostavili ravnotežje in se enakovredno kosali s tekmecem vse do zaključka. Pred končnico so vodili z 19:18, a nato dovolili tekmecem, da doseže tri zaporedne točke. To še ni bilo odločilno, saj je Salonit še enkrat povedel s 23:22, toda dve njihovi napaki in točka Žige Donika so v prednost pahnili Mariborčane.

Čeprav so tudi v nadaljevanju nudili dober odpor, pa so bili v prvem nizu vseeno najbližje osvojenemu nizu. Rok Možič, dosegel je 18 točk, Donik in Alen Šket, ki je v drugem nizu na korektorskem mestu zamenjal Ahmeda Ihbajrija, presenečenja niso dovolili.

Calcit zanesljivo prek ACH Volley

Da lahko Kamničani v polfinalu ponagajajo prvakom iz Ljubljane, ni dvomil nihče, a da se bo prva tekma v Kamniku končala s 3:0 v nizih, pa le malokdo. Ne samo, da so domači dobili vse tri nize, prav v vseh so bili tako suvereni, da jim oranžni zmaji niso bili niti blizu. Calcit je vse tri nize dobil vsaj s petimi točkami razlike in prišel do lepe prednosti zmage, a serija se zdaj seli v Tivoli, kjer bo ACH Volley naredil vse, da ostane v igri za slovensko državno krono.

Pri domačih sta na prvi tekmi blestela Jan Klobučar in Mitja Gasparini. Oba sta dala po 14 točk. Pri gostih ni nihče dosegel več kot deset točk.

Kamničani so na prvi polfinalni tekmi ponižali prvaka ACH Volley. Foto: Klemen Brumec

"Z obema nogama moramo ostati čvrsto na tleh"

"V današnji odbojki je samo vprašanje, kdo bo na določen dan bolje izvajal začetne udarce in bil ves čas agresiven. Nocoj smo bili to mi. Zadovoljen sem, kako odločno so fantje vstopili v tekmo, ampak tako se mora iti v vsako in na koncu tudi rezultat ne izostane. Vendar je bila to šele prva polfinalna tekma, zato moramo z obema nogama ostati čvrsto na tleh in v soboto v Tivoliju igrati podobno. Verjetno ACH Volley v soboto ne bo naredil toliko lastnih napak, vendar je to njihova težava, mi moramo težiti k igri, kakršno smo prikazali nocoj. Zanjo si moji igralci vsekakor zaslužijo pohvale," je po tekmi povedal trener Calcita Gregor Jerončič.