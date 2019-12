Vroče že danes: Mariborčani gostijo Panvito

"Čaka nas tekma s Panvito in vsi se zavedamo, da bo to zelo težka tekma. Ekipa Panvite lovi uvrstitev v ligo za prvaka, ki je sestavljena iz zelo kakovostnih, izkušenih igralcev, kot so: Plesec in Vrabl, ki sta igrala tudi za naš klub, Pulko, ki je dolga leta igral v tujini, v svojih vrstah imajo tujca Ražnatovića, tukaj so še Rojnik, Flisar, Drvarič itd. Mi imamo tudi svoje cilje na tej tekmi in to je prikazati pravo igro in da točke in prvo mesto na lestvici ostanejo doma," pred nocojšnjo tekmo razmišlja trener Maribor Merkurja Sebastjan Škorc. Obračun se bo začel ob 20. uri.

1. DOL, moški, 13. krog: Sreda, 18. december:

20.00 Maribor Merkur - Panvita Pomgrad Sobota, 21. december:

19.30 Črnuče - Krka

19.00 Salonit Anhovo - Hiša na kolesih

19.00 Šoštanj Topolšica - Hoče