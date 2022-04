Brez praske: ACH Volley brez poraza do 18. zvezdice

Odbojkarji ACH Volleyja se veselijo naslova državnega prvenstva. Do njega so prišli brez poraza.

Odbojkarji ACH Volleyja se veselijo naslova državnega prvenstva. Do njega so prišli brez poraza. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana slavijo 18. naslov slovenskih prvakov. Na tretji finalne serije so še tretjič premagali Calcit Volley, tokrat s 3:0 (18, 20, 21) v nizih, in sezono državnega prvenstva končali brez poraza.

Ljubljanska ekipa, ki je na prestolu zamenjala Merkur Maribor, je po slovenskemu pokalu in srednjeevropski ligi osvojila tretjo lovoriko v sezoni, v vseh treh tekmovanjih pa ni niti enkrat izgubila. V sezoni je tako zabeležila le en poraz, v polfinalu pokala challenge jo je premagala ekipa Narbonne Volley.

Tako kot na prvi tekmi finalne serije na tri zmage dvoma o zmagovalcu ni bilo. V prvem nizu so si po zaslugi dobrih servisov Ljubljančani hitro priborili visoko prednost, nekaj več težav so imeli v drugem, v katerem so do prednosti prišli šele v končnici, večje negotovosti pa ni bilo niti v tretjem nizu.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Nikola Gjorgiev, dosegel je 18 točk.

1. DOL za moške, finale, tretja tekma Ponedeljek, 25. april

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (18, 20, 21) /3:0/



// Izid v zmagah, igrali so na tri zmage

Dosedanji državni prvaki: 1991/92 - Vileda Maribor

1992/93 - Vileda Maribor

1993/94 - Salonit Anhovo

1994/95 - Salonit Anhovo

1995/96 - Salonit Anhovo

1996/97 - Salonit Anhovo

1997/98 - Fužinar

1998/99 - Salonit Anhovo

1999/00 - ELVO Bled

2000/01 - Žurbi Team Kamnik

2001/02 - Calcit Kamnik

2002/03 - Calcit Kamnik

2003/04 - Šoštanj Topolšica

2004/05 - Autocommerce Bled

2005/06 - Autocommerce Bled

2006/07 - Autocommerce Bled

2007/08 - ACH Volley Bled

2008/09 - ACH Volley Bled

2009/10 - ACH Volley Bled

2010/11 - ACH Volley Bled

2011/12 - ACH Volley Ljubljana

2012/13 - ACH Volley Ljubljana

2013/14 - ACH Volley Ljubljana

2014/15 - ACH Volley Ljubljana

2015/16 - ACH Volley Ljubljana

2016/17 - ACH Volley Ljubljana

2017/18 - ACH Volley Ljubljana

2018/19 - ACH Volley Ljubljana

2019/20 - ACH Volley Ljubljana

2020/21 - Merkur Maribor

2021/22 - ACH Volley Ljubljana

Preberite še: