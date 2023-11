Vroče bo, na sporedu je prvi derbi: kdo bo ostal neporažen?

Sedmi krog državnega odbojkarskega prvenstva za moške prinaša prvi derbi sezone med starima znancema Calcit Volley in ACH Volley. Ekipi, ki se bosta ob 18. uri pomerili v Kamniku, sta po šestih krogih pri maksimalnih 18 točkah. Kamničani, ki jih vodi nekdanji trener branilcev naslova Mladen Kašič, v tej sezoni še niso izgubili niza, gostje iz Tivolija pa dva. Mariborčani gostijo Triglavane, Pomgrad pa Krko. Krog bosta v četrtek končala Fužinar in zadnji Alpacem Kanal.

V Kamniku jim bodo nasproti stali stari znanci odbojkarskih igrišč, odbojkarji Calcit Volleyja, ki jih v tej sezoni vodi poznan obraz ljubljanskega občinstva in nekdanji trener oranžnih zmajev Mladen Kašič. Tako ACH Volley Ljubljana kot tudi Calcit Volley sta še edini neporaženi ekipi v domačem prvenstvu in brez oddane točke na dosedanjih šestih prvenstvenih dvobojih.

"Vsekakor nas v Kamniku čaka izjemno težko delo. Odbojkarji Calcita so odlično štartali sezono in so tako kot mi, še neporaženi. Kljub temu bo največ odvisno od nas samih in naše igre. Pričakujem borbo za vsako točko in lepo odbojkarsko predstavo obeh ekip," je pred derbijem v klubski mikrofon dejal trener državnih prvakov Radovan Gačič, ki na uvodnem derbiju sezone ne bo mogel računati na poškodovana Matica Videčnika in Klemna Šena.

"ACH Volley je popolnoma drugačna ekipa od teh, s katerimi smo v letošnji sezoni igrali. Dejansko gre za kakovostno ekipo, kar potrjuje s številnimi naslovi državnih prvakov, zato lahko samo rečem, da se veselim te tekme. Ker ne glede na to, kakšen bo na koncu izid, bo tekma zanimiva, težka in prepričan sem, da tudi dobra. Odločale bodo podrobnosti. Zagotovo bo zelo pomemben dejavnik servis, sploh proti ekipi, kot je ACH Volley. Če proti njim ne pritiskaš s servisi, se bodo Ljubljančani hitro razigrali. Potem so tu t. i. lahke žoge, lahke obrambe, da bo v igri čim manj lastnih napak," pa je pred srečanjem za klubsko spletno stran dejal mladi korektor Calcita Nik Mujanović.

