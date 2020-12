Ljubljančanke odščipnile točko Novogoričankam

V zaostali tekmi 7. kroga 1. DOL za dekleta so odbojkarice OD Krim gostile novogoriški GEN-I Volley, ki je zaradi vseh težav s koronavirusom v tej sezoni odigral le osem tekem, in izgubile 2:3. Ljubljančanke so zaostajale z 0:2 v nizih, a nato uspele odvzeti točko gostujoči ekipi.

Varovanke hrvaškega stratega Miodraga Stojakovića so v prvih dveh nizih delovale razigrano. Prav nič pa ni kazalo na morebiten preobrat domačih odbojkaric. Toda te so po zaostanku z 0:2 zanesljivo osvojile tretji niz. V četrtem pa so bile boljše v izenačeni končnici, s čimer so si zagotovile vsaj točko v dvoboju s favoriziranimi Novogoričankami.

V petem nizu se je tehtnica polovico niza premikala zdaj na eno, zdaj na drugo stran, nato pa so na plin stopile gostje in z delnim izidom 5:0 povedle z 11:6 ter nato mirno odigrale tudi končnico (15:8) in dobile zahteven zadnji obračun DP v tem koledarskem letu.

1. DOL, ženske, 7. krog: Ponedeljek, 28. december:

Krim : GEN-I Volley 2:3 (-17, -20, 20, 24, -8)