ACH Volley desetič zapored

1. DOL, moški, 11. krog

Odbojkarji ACH Volley so v 11. krogu 1. DOL gostovali pri mestnem tekmecu Črnučah in prišlo do lahke zmage. Za oranžne zmaje je bila to že deseta zaporedna zmaga v tej sezoni državnega prvenstva, pred drugouvrščeno Panvito imajo zdaj sedem točk prednosti.