Riera se vrača na Ciper, Olimpija k nekdanjim bratom?

Nogometaši Olimpije in Celja proslavljajo zgodovinski uspeh. Prvič bodo nastopili v izločilnem delu enega izmed evropskih tekmovanj. To jim je uspelo v konferenčni ligi, kjer so se uvrstili med najboljših 24. Danes bodo malo po 13. uri izvedeli ime tekmeca v "play-offu" za osmino finala. Olimpija bo nosilec, njen tekmec pa bodisi Borac iz Banjaluke (BiH), pri katerem igrajo kar trije slovenski legionarji, bodisi islandski Vikingur, Celje pa se bo kot nenosilec, kar pomeni, da bo prvo tekmo odigral doma, pomeril z enim od ciprskih predstavnikov. Se bo ponovno pomeril s Pafosom, na katerega nima prijetnih spominov, ali se bo udaril z Apoelom Vida Belca?

Slovenija je dočakala zgodovinski dan, ko sta si napredovanje v izločilni del konferenčne lige prvič v obdobju državne samostojnosti zagotovila kar dva predstavnika.

Brest: Zelo smo razočarani

Olimpija je po remiju na Poljskem, kjer je namučila Jagiellonio in bila v nadrejenem položaju (0:0), osvojila končno 14. mesto. Po tekmi se je izkazalo, da bi se lahko v primeru zmage povzpela celo med najboljših osem, kar bi ji zagotovilo neposreden preboj v osmino finala. "Zaradi tega nam je lahko žal. Zelo smo razočarani, saj smo odigrali dobro tekmo, a če ne daš gola, ne moreš zmagati," je pred kamerami Šport TV priznal Marko Brest, njegov trener Victor Sanchez, nesporni junak izjemnega jesenskega dela Olimpije, pa je poudaril: "Danes smo imeli na Poljskem le dve možnosti – proslavljati ali proslavljati še bolj. Zdaj proslavljamo," so se zmaji zadovoljili s 14. mestom, ki v kvalifikacijah za osmino finala omogoča status nosilca.

Olimpija je v ligaškem delu konferenčne lige osvojila kar deset točk. To je na koncu zadostovalo za 14. mesto, tako da bo imela v kvalifikacijah za osmino finala status nosilca. Foto: Reuters

Španec je bil po remiju dobre volje. "Odigrali smo zelo dobro tekmo, dominirali in imeli višjo posest proti zelo dobremu tekmecu. Priigrali smo si več priložnosti za zmago. Izbrancem ne morem ničesar očitati, zmanjkalo je le več sreče pri zaključnih strelih. To je pač nogomet," je bil vesel, da je popeljal Olimpijo do zgodovinskega dosežka.

Borac ali Vikingur?

Danes bo izvedel ime tekmeca v kvalifikacijah za osmino finala. Žreb je že razdeljen na več delov, tako da je že zdaj jasno, da se lahko Olimpija pomeri le z dvema možnima tekmecema. Prihajata iz Bosne in Hercegovine oziroma Islandije.

Izmed slovenskega trojca pri Borcu ima največjo minutažo Sandi Ogrinec. Danes bo tekmeca v kvalifikacijah za osmino finala dobil tudi Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos). Morda se bo pomeril prav proti prvaku BiH. Možnosti so 50-odstotne. Foto: Guliverimage To sta Borac, za katerega nastopajo kar trije slovenski legionarji (v začetni enajsterici je zasidran le Sandi Ogrinec, dres prvaka BiH pa nosita še Aleks Pihler in Gregor Bajde), klub pa je bil pred leti, ko je bil prvi mož Olimpije še Milan Mandarić, v zelo prijateljskih odnosih z zmaji, ter Vikingur iz Reykjavika. Danes bo tako znano, ali bo Olimpija na prvi tekmi, ta bo odigrana 13. februarja, gostovala pri nekdanjih bratih v Banjaluki ali pa na severu Evrope. Povratna tekma bo 20. februarja v Stožicah.

Rozman: Drama na dramo

Zgodovinski dosežek proslavljajo tudi v Celju. Čeprav so imeli opravka z zahtevnimi tekmeci, so v ligaškem delu zbrali dovolj točk, da so se po dramatični zmagi nad TNS (3:2) le prebili med 24 najboljših in si s tem zagotovili evropsko pomlad. "Ta tekma je bila odraz naše celotne sezone. Drama na dramo na vsaki tekmi. Na koncu smo z malo sreče zasluženo zmagali," je za Sportklub poudaril izkušeni vratar Matjaž Rozman in namignil, da bodo Celjani v zimskem prestopnem roku verjetno pripeljati okrepitev na položaju čuvaja mreže.

Celjani so z zmago nad TNS poskrbeli za zgodovinski klubski uspeh. Foto: Jure Banfi

Celjani namreč prejemajo veliko zadetkov, a jih na srečo tudi veliko dosegajo. Štiri so dosegli v konferenčni ligi po asistencah Svita Sešlarja, ki si v tej statistični prvini deli prvo mesto med vsemi udeleženci. Toliko asistenc so zbrali še Srb Aleksandar Ćirković (TSC), Brazilec Kaio Cesar (Vitoria) in Togovec Kevin Denkey (Cercle Brugge).

Pafos ali APOEL?

Kvalifikacije osmine finala bodo potekale 13. in 20. februarja, Celjani pa bodo na prvi tekmi gostitelji. Za zdaj je že jasno, da bo tekmec klub s Cipra, današnji ples kroglic pa bo določil, ali bo to Pafos ali APOEL iz Nikozije. Španski strateg Albert Riera je v pogovoru za Sportklub poudaril, da mu je vseeno, kdo bo tekmec, važno je le, da bodo Celjani pokazali vse, kar znajo. Tako bodo lahko znova pisali zgodovino kluba.

Bo Vid Belec z Apoelom 13. februarja gostoval v svoji domovini? Možnosti so 50-odstotne. Foto: Guliverimage

Pafos v tej sezoni blesti v ciprskem prvenstvu, kjer je trenutno na prvem mestu, APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, pa za njim zaostaja 13 točk. Pafos, ki sta ga v preteklosti vodila Luka Elsner in Darko Milanič, je prejšnji teden v konferenčni ligi doma premagal Celjane (2:0), slovenski prvaki pa so v prvem polčasu, ko še ni bilo zadetkov, zapravili najstrožjo kazen.