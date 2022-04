Znan je prvi finalist pokala Concacaf

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Universidad Nacional je prvi finalist pokala Concacaf, lige prvakov klubov iz Srednje in Severne Amerike. Na povratni tekmi na stadionu Aztekov so se Mehičani proti mestnemu tekmecu Cruz Azul razšli brez golov in napredovali po zaslugi zmage na prvi tekmi z 2:1.