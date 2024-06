Pachuca osvojila šesto ligo prvakov

Zahvaljujoč temu uspehu bo Pachuca tekmovala na naslednjem klubskem svetovnem prvenstvu, ki bo razširjeno na 32 ekip na sporedu v ZDA od 15. junija do 13. julija 2025.

Na svojem stadionu Hidalgo, ki je na nadmorski višini skoraj 2500 m, je mehiška ekipa prevladovala nad Columbusom, ekipo severnoameriške lige MLS, ki jo vodi Francoz Wilfried Nancy.

Krtki so v prvi tretjini tekme udarili dvakrat prek svojih napadalcev Salomona Rondona in Emilia Rodrigueza (12. in 34. minuta) za 2:0. Nato je 34-letni venezuelski reprezentant Rondon za "tuzose" vpisal tretji gol v 67. minuti in postal najboljši igralec finala.

Pachuca je naslove pred tem osvojila v letih 2002, 2007, 2008, 2010 in 2017.