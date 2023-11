Žensko člansko reprezentanco čaka v petek nov obračun

Oglasno sporočilo

Foto: Nogometna zveza Slovenije

Liga narodov: Koper, 1.december, Slovenija – Bosna in Hercegovina (18.00) Pardubice, 5. december, Češka – Slovenija (19.00) Vrstni red v skupini B4:



BiH 8

Češka 7

Slovenija 3

Belorusija 2

Trije remiji

Slovenija tako kot vse ostale ženske reprezentance premierno igra v novoustanovljenem tekmovanju Ligi narodov. Na dosedanjih štirih tekmah je naša reprezentanca zbrala tri točke ob treh remijih (z Belorusijo dvakrat, BiH), uvodoma pa klonila proti Češki.

V naši skupini vodi Bosna in Hercegovina (osem točk), sledi ji Češka (sedem), na četrtem mestu je Belorusija (dve). Z Bosno in Hercegovino in Češko so se varovanke selektorja Saše Kolmana merile že v prvem delu. Ligo narodov je Slovenija začela prav proti Češki in po dobri igri klonila doma v Krškem (0:2). Sledilo je gostovanje v Zenici, od koder so se naše nogometašice vrnile s točko. Z dvema neodločenima rezultatoma sta se končala tako gostovanje kot domača tekma z Belorusijo.

Napredovanje in nazadovanje po ligah

V ligi A igrajo Anglija, Nemčija, Francija, Švedska, Španija, Nizozemska, Norveška, Danska, Italija, Belgija, Avstrija, Islandija, Švica, Wales, Portugalska in Škotska.

V ligi B igrajo Republika Irska, Poljska, Češka, Finska, Slovenija, Severna Irska, Romunija, Ukrajina, BiH, Slovaška, Madžarska, Grčija, Hrvaška, Belorusija in Albanija.

V ligi C pa so Malta, Izrael, Azerbajdžan, Turčija, Severna Makedonija, Kosovo, Črna gora, Luksemburg, Estonija, Moldavija, Litva, Kazahstan, Latvija, Bolgarija, Ciper, Ferski otoki, Gruzija, Armenija in Andora.

Štirje zmagovalci skupin lige A bodo nastopili v finalu lige narodov, oba finalista se bosta uvrstila tudi na olimpijske igre 2024 v Franciji.

Prvaki posameznih lig, torej B in C, bodo napredovali rang višje, ligo nižje pa se bodo selile četrtouvrščeni ekipi lig A in B ter najnižje tretjeuvrščena ekipa lige. Preostale tri tretjeuvrščene reprezentance pa čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi A in ligi B.

Jasna želja

"Pred vsako akcijo povem, da nas zanimajo zmage. Tudi zdaj je tako. Bomo pa ligo narodov izkoristili za to, da se postavijo temelji. Želimo preizkusiti čim več igralk. Radi bi dobili to širino, da bomo februarja prihodnje leto vedeli, kje smo. Menim, da nam vse bolj uspeva igrati v novem sistemu. Manjkajo le še goli in tri točke," zadnji dve tekmi napove selektor Saša Kolman.

Na tokratnem seznamu je nekaj sprememb, ki so jim botrovale tudi poškodbe. Lara Ivanuša (Fenerbahče SK) in Nina Kajzba (S. S. D. Napoli Femminile) sta poškodovani, v napadu se bo reprezentanci iz Španije pridružila Anja Eferl (Real Oviedo), iz domačega prvenstva pa sta vabljeni Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana) in Evelina Kos (ŽNK Mura).

Reprezentanca se je zbrala v ponedeljek, do petka pa bo poskušala izkoristiti treninge in skupni čas, da se dobro pripravi na obračun z Bosno in Hercegovino. To bo četrta medsebojna tekma reprezentanc: vsaka od ekip ima po eno zmago, zadnja tekma pa se je sklenila z remijem.

Medsebojne tekme:

Slovenija – Bosna in Hercegovina 1:1 (26. september 2023)

Slovenija – Bosna in Hercegovina 6:5 (11. marec 2013)

Slovenija – Bosna in Hercegovina 1:3 (19. junij 2002)

Slovenija:

Kaja Eržen (ACF Fiorentina ITA), Zara Kramžar (AS Roma ITA), Sara Gradišek (Bologna FC ITA), Zala Kuštrin (Bologna FC ITA), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt NEM), Korina Lara Janež (RB Leipzig NEM), Dominika Čonč (FC Levante Las Planas ŠPA), Lana Golob (OH Leuven Women BEL), Manja Rogan (Panathinaikos A. O. GRE), Kaja Korošec (Paris F. C. FRA), Anja Eferl (Real Oviedo ŠPA), Mateja Zver (SKN St. Polten AVT), Luana Zajmi (ŽNK Split HRV), Zala Meršnik (Sporting Club de Huelva ŠPA), Sara Agrež (Vfl Wolfsburg NEM), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana), Iva Kocijan (ŽNK Mura), Špela Kolbl (ŽNK Mura), Evelina Kos (ŽNK Mura), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Makovec (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Selektor: Saša Kolman.

V ponedeljek je priprave začela tudi reprezentanca Bosne in Hercegovine, selektorica Samira Hurem je na tokratni zbor povabila 25 igralk, ki poleg domače lige igrajo še v Turčiji, Italiji, Savdski Arabiji, Švici, Nemčiji in na Hrvaškem.

BiH:

Jelena Gvozderac (ŽNK Emina), Indira Faković (SFK 2000 Sarajevo), Nikolina Todorić (Iskra), Ena Šabanagić (Fomget GSK TUR), Selma Kapetanović (Al-Ula Sport klub SA), Melisa Hasanbegović (Braga POR), Amela Kršo (SFK 2000 Sarajevo), Đula Velagić (SFK 2000 Sarajevo), Gloria Slišković (Juventus ITA), Marija Ana Milinković (SFK 2000 Sarajevo), Zerina Piskić (SFK 2000 Sarajevo), Emma Veletanlić (Kolding IF DAN), Alma Kamerić (SFK 2000 Sarajevo), Alma Krajnić (SFK 2000 Sarajevo), Aida Hadžić (Trabzonspor TUR), Dajana Spasojević (SFK 2000 Sarajevo), Mejrema Medić (ŽNK Osijek HRV), Ena Taslidža (Turbine Potsdam NEM), Emina Ekić (Melbourn City AUS), Elma Husić (ŽNK Emina), Maja Jelčić (Inter ITA), Milena Nikolić (FC Basel ŠVI), Minela Gačanica (SFK 2000 Sarajevo), Una Rankić (ŽFK Leotar), Maja Hrelja (SFK 2000 Sarajevo). Selektorica: Samira Hurem.

Naročnik oglasnega sporočila je NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE.