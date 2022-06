Zanemarjanje in opuščanja oskrbe? Osmerica na sodišče zaradi smrti Maradone.

Osem zdravnikov oziroma članov medicinskega osebja, ki so bili povezani s smrtjo argentinskega nogometnega zvezdnika Diega Maradone, čaka sodni proces. Tožilstvo v Buenos Airesu za osmerico zahteva kazen zaradi zanemarjanja in opuščanja oskrbe.

Sodišče še ni razpisalo rokov za proces. Tožilstvo meni, da so zdravniki in drugo medicinsko osebje posredno krivi za smrt Maradone, ker so ga prepustili usodi v domači oskrbi na njegovem domu in niso storili vsega, kar bi morali, da bi to preprečili. Zato zahteva, da jim sodijo za nenaklepen uboj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maradona je umrl leta 2020, potem ko je okreval v domači oskrbi po možganski operaciji. Med obtoženimi je tudi nevrokirurg in družinski zdravnik Maradone Leopoldo Luque. Če bodo v sodnem procesu zdravniško osebje spoznali za krivo, jim grozi od osem do 25 let zaporne kazni.

Preberite še: