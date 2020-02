Žalostna usoda velikega Peleja

Brazilce skrbi za usodo Peleja, ki bo letos dopolnil 80. let in obeležil 50. obletnico naslova svetovnega prvaka leta 1970 v Mehiki.

Foto: Reuters

"Ne hodi iz hiše, živi v osami in je depresiven," je v odmevnem intervjuju za Globo Esporte dejal eden izmed sinov velikega Peleja, Edinho, in razlagal o žalostni sedanjosti nekoč najboljšega nogometaša na svetu, ki ga imajo še danes mnogi za najboljšega vseh časov. Brazilec, ki bo oktobra letos dopolnil okroglih 80 let, ima težave s hojo po operaciji kolka, po kateri se ni najbolje rehabilitiral.

"Je zelo krhkega zdravja. Odkar so mu zamenjali kolk, rehabilitacija pa ni potekala po predvidevanjih, ne more več normalno hoditi. Zaradi tega ga je sram in je depresiven. Živi v osami in redko odide iz hiše," je žalostno sedanjost Peleja v intervjuju za priznano brazilsko spletno stran s svetom delil eden izmed njegovih sinov Edinho, ki ga je sloviti nekdanji nogometaš dobil v svojem prvem od treh zakonov.

V zadnjem času nima sreče z zdravjem. Foto: Reuters "Hodi lahko samo še s hoduljo, zato noče, da ga videvajo v javnosti. Predstavljajte si, bil je kralj, cel svet mu je ležal pod nogama, zdaj pa ne more hoditi. Zelo mu je težko," je še povedal sin enega največjih športnikov v zgodovini in poskrbel za udarno novico vseh brazilskih medijev. Pele je namreč za Brazilce tako pomemben, da je zdravstveno stanje tam malodane v javnem interesu.

Nazadnje je bil hospitaliziran aprila lani, ko je v bolnišnici v Parizu pristal zaradi težav z ledvicami. V začetku leta 2018 je nekaj časa v bolnišnici preživel zaradi izčrpanost, leta 2015 je prestal operacijo hrbta, nad slabim počutjem pa se je v tem času pritoževal še nekajkrat.

V javnosti se v zadnjem času pojavlja zelo redko, še takrat pa smo ga videvali zgolj v invalidskem vozičku ali pa si je za pomoč ob hoji pomagal s hoduljo.

Sin, ki je bil obsojen na 30 let zapora

Edinho, Pelejev sin, nekoč tudi sam nogometaš, ki je kratek čas branil prav za Santos, se je v javnosti v preteklosti pojavljal že večkrat, a v zanj precej manj ugodnem kontekstu. Zaradi pranja denarja in trgovanja s prepovedanimi mamili je bil namreč leta 2005 obsojen na kar 33 let zapora. To kazen so mu pozneje po pritožbi zmanjšali na 12 let in deset mesecev, le nekaj tednov za tem, ko se je sam predal pristojnim organom in šel služiti kazen, pa so ga marca 2017 povsem oprostili, tako da je zdaj spet na prostosti.

Ne samo nogometaš, ampak najboljši športnik prejšnjega stoletja

Črni biser ali pa kar Kralj, kot ga kličejo Brazilci in tudi drugod po svetu, je eden največjih v zgodovini nogometa in tudi športa. V orbito se je izstrelil leta 1958, ko je s 17 leti Brazilce popeljal do njihovega prvega od petih naslovov svetovnega prvaka in dva od šestih golov, ki jih je zabil na tistem prvenstvu, prispeval tudi v finalu proti Švedski. Z Brazilijo je bil najboljši tudi štiri leta pozneje, a je v Čilu odigral samo eno tekmo in se potem poškodoval. Pri tretjem naslovu svetovnega prvaka leta 1970 v Mehiki je zabil štiri gole, enega tudi v finalu pri zmagi nad Italijo.

Takole se je v finalu svetovnega prvenstva 1970 na štadionu Azteca v Mexico Cityju razveselil prvega zadetka v mreži Italije. Foto: Reuters

Pele, ki je s 77 goli, za katere je potreboval vsega 92 nastopov, še vedno najboljši strelec v zgodovini Brazilije, je med letoma 1956 in 1974 kar 18 let igral za Santos, potem pa kariero sklenil pri New York Cosmos, za katerega je nastopal dve leti. Skupaj je zabil kar 1281 golov v 1363 nastopih, ki jih je zbral, in je tudi najboljši ligaški strelec v zgodovini nogometa, čigar rekord (650 golov) pa zdaj napada Lionel Messi.

Za kako cenjenega nogometaša gre, potrjujejo tudi številne nagrade, ki jih je prejel. Omenimo le nekaj najpomembnejših. Mednarodni inštitut za nogometno statistiko in zgodovino (IFFHS) ga je leta 1999 izbral za najboljšega nogometaša stoletja. Istega leta je bil s strani Mednarodne nogometne zveze (FIFA) za najboljšega v stoletju izbran skupaj z Argentincem Diegom Maradono, pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) pa so ga izbrali kar za najboljšega športnika preteklih sto let.

Je Pele res najboljši športnik prejšnjega stoletja? Da 53,33% +

Ne 37,78% +

Ne vem, me ne zanima 8,89% +

