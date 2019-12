Lionel Messi: v letu 2020 bo poskrbel za enega najbolj norih rekordov

Nogometno leto 2019 je Lionel Messi končal s 45 goli v majici Barcelone in zdaj številko zadetkov, ki jih je dosegel za katalonskega nogometnega velikana, premaknil na 618. Za rekordom legendarnega Peleja, ki je za Santos zabil 643 golov in je že 45 let nogometaš z največ zadetki v dresu enega kluba, zdaj Argentinec zaostaja le še za 25.

Za Pelejem se je v svetovnem nogometu zvrstila kopica sijajnih posameznikov z dolgim stažem v enem klubu, kot so Nemec Thomas Müller (Bayern München), Nizozemec Johan Cruyff (Ajax Amsterdam), Argentinec Alfredo Di Stefano (Real Madrid), še en Argentinec Diego Maradona (Napoli), seveda tudi Portugalec Cristiano Ronaldo (Real Madrid) in nenazadnje Španec, ki je na drugem mestu večne lestvice strelcev Barcelone Cesar Rodriguez, a rekorda legendarnega Brazilca, ki je za Santos igral med letoma 1956 in 1974, ni niti ogrozil, kaj šele presegel, nihče.

Brazilec Pele je že desetletja rekorder po številu zadetkov za en klub, a bo svojemu rekordu v letu 2020 najverjetneje moral pomahati v slovo. Foto: Getty Images

Ko je Pele, ki ga imajo mnogi, predvsem zaradi treh naslovov svetovnega prvaka z Brazilijo, za najboljšega nogometaša vseh časov, pred skoraj pol stoletja zapustil svoj matični klub, Messija ni bilo še niti v načrtih njegovih staršev.

Štiri in pol desetletja pozneje je že nekaj časa jasno, da bo on tisti, ki bo v zgodovino pahnil enega najstarejših in tudi najbolj neverjetnih nogometnih rekordov, ki je v lasti danes 79-letnega Brazilca.

Lovorike, ki jih je s Santosom osvojil Pele:

2x pokal libertadores

2x medcelinski pokal

6x brazilski prvak

10x prvak Sao Paula.

Lovorike, ki jih je z Barcelono osvojil Lionel Messi:

4x evropski prvak

3x klubski svetovni prvak

10x španski prvak

6x španski pokalni prvak

3x evropski superpokal

8x španski superpokal

Kmalu utegne preseči trikratnik mejnika drugega najboljšega

Messi v zadnjem desetletju za Barcelono prispeva skoraj 50 golov na koledarsko leto, tako da bo v letu, ki prihaja, Argentinec zagotovo postal novi rekorder in v svojo že tako polno knjigo podvigov vpisal še enega, na katerem se je v vseh teh letih nabralo kar nekaj plasti prahu.

V družbi četrtega najboljšega strelca v zgodovini Luisa Suareza, s katerim gole za Barcelono skupaj zabijata od leta 2014. Foto: Getty Images

Sploh zaradi tega, ker glede na zadnje mesece sezone nič ne kaže, da se bo pri 32 letih ustavljal. Razen seveda, če ga ustavijo poškodbe, ki so mu nenazadnje ponagajale tudi na začetku te sezone.

Ne samo to. Zdi se, da bo Messi, še preden bo odšel v pokoj, dosežek drugega najboljšega strelca v zgodovini Barcelone, Španca Rodrigueza, presegel za kar trikrat. Rodriguez je za Barcelono zabil 232 golov, trikratnih te številke pa je 696. Vsekakor še en podvig, ki mu bo najverjetneje uspel.

Najboljši strelci v zgodovini Barcelone:

618 – Lionel Messi (od 2004 do ?)

232 - Cesar Rodriguez (od 1939 do 1995)

194 - Laszlo Kubala (od 1950 do 1961)

190 – Luis Suarez (od 2014 do ?)

184 – Josep Samitier (od 1919 do 1932)

…

Rekordov in mejnikov kar mrgoli

Od 618 golov za Barcelono jih je Messi največ, 432, dosegel v prvi španski ligi, kar je seveda rekord tekmovanja (na drugem mestu je Ronaldo s 311 goli). V ligi prvakov jih je zmogel 114, kar ga uvršča na drugo mesto v zgodovini tekmovanja (vodi Ronaldo z 128 goli). V španskem pokalu je s 51 zadetki na šestem mestu večne lestvice strelcev, s 13 goli pa je rekorder španskega superpokala.

V španskem prvenstvu je pobral že na desetine individualnih priznanj. Prejema jih praktično iz meseca v mesec. Foto: Getty Images

Na klubskih svetovnih prvenstvih je zmogel pet golov in je tretji najboljši strelec v zgodovini tega tekmovanja (tudi tukaj vodi Ronaldo, ki je zabil sedem golov), na tekmah evropskega superpokala pa je trenutno pri številki tri, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice strelcev (prvi je Arie Haan s petimi goli).

Messi je rekorder tudi po številu zlatih žog, ki jih je dobil. Letošnja je bila zanj že šesta. Dobil pa je tudi rekordnih šest zlatih čevljev za najboljšega strelca evropskih lig, bil osemkrat izbran za najboljšega igralca španske lige, bil šestkrat njen najboljši strelec in si kar šestkrat prislužil tudi naziv najboljšega strelca lige prvakov v sezoni.

Število golov Lionela Messija za Barcelono po letih: