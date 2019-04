Vesela novica iz Pariza, Pele se počuti bolje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edson Arantes do Nascimento oziroma Pele spada med najboljše nogometaše vseh časov. Naslov svetovnega prvaka je osvojil kar trikrat.

Edson Arantes do Nascimento oziroma Pele spada med najboljše nogometaše vseh časov. Naslov svetovnega prvaka je osvojil kar trikrat. Foto: Getty Images

Brazilsko nogometno legendo Peleja so v ponedeljek izpustili iz bolnišnice v Parizu, kjer so ga minuli teden sprejeli zaradi vnetja sečil, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Oseminsedemdesetletni trikratni svetovni prvak v nogometu je bil v Franciji na promocijskem nastopu, ko so ga preventivno hospitalizirali zaradi težav s sečili.