Yaya Toure izpolnil obljubo in se vrnil v Pirej

Petintridesetletnemu Afričanu je letos potekla pogodba z Manchester Cityjem, kljub ponudbam angleškega West Hama ter nekaterih ameriških in kitajskih klubov pa se je odločil, da bo kariero nadaljeval na stari celini.

"V veliko čast mi je, da sem se vrnil v Olympiakos. Ko sem pred mnogo leti odšel iz Pireja, sem bil žalosten, hkrati pa sem izrazil željo po vrnitvi v to lepo okolje. Vesel sem, da sem izpolnil svojo obljubo," je med drugim dejal Toure, ki je bil med letoma 2011 in 2014 kar štirikrat zapored izbran za najboljšega nogometaša črne celine.

It is an honour to be back at @olympiacos_org ! 😊



When I left in 2006 I said I would come back and I am delighted to keep my word. 🙌🏾



FULL STATEMENT here: https://t.co/fBBwNFNLi7#YayaIsBack pic.twitter.com/hTG7DysRet