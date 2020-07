Werder ostaja v prvi nemški ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Werderja so si zagotovili obstanek v najmočnejši nemški ligi za sezono 2020/21. V današnji povratni kvalifikacijski tekmi so Bremenčani igrali neodločeno 2:2 (1:0) z drugoligašem Heidenheimom in si po neodločenem izidu na prvi tekmi zagotovili obstanek.