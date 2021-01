Wayne Rooney začenja samostojno trenersko pot

Wayne Rooney je dokončno končal nogometno kariero, v kateri je postal najboljši strelec v zgodovini angleške nogometne reprezentance in najboljši strelec Manchester Uniteda, ter je s pogodbo do leta 2023 postal trener ekipe Derby County, ki igra v angleškem drugoligaškem tekmovanju. Rooney je bil od novembra lani v ekipi igralec in trener, ko so odpustili začasnega trenerja Phillipa Cocuja. Rooneyjev prvi cilj do konca te sezone bo ovne zadržati v drugi ligi. Ekipo je vodil na devetih tekmah. Zmagal je le trikrat, štirikrat je ekipo popeljal do točke.